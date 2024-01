Na Arena Independência, o América-MG conquistou a vitória com goleada na estreia do Campeonato Mineiro contra a equipe de Pouso Alegre nesta quinta-feira (25). A equipe de Belo Horizonte venceu com o impressionante placar de 6 a 0 e o destaque da partida foi o uruguaio Gonzalo Mastriani, que marcou quatro gols somente no primeiro tempo e mais um no segundo, vivendo a melhor noite de sua carreira.

Goleada já na primeira etapa

Com menos de 2 minutos no relógio, o Coelho abriu o placar com um passe certeiro de Marlon para Mastriani, que chutou com o pé direito e marcou o primeiro da partida. Aos 8 minutos, o uruguaio cabeceou no meio da área para fazer o segundo.

Aos 18, o camisa 17 apareceu entre dois marcadores do Pouso, cabeceando a bola após um cruzamento de Vitor Jacaré, o novo reforço da equipe do Coelho, marcando o terceiro gol. A pressão do América continuou, e o quarto gol veio novamente de uma cabeçada de Mastriani aos 47 minutos, selando a goleada logo no primeiro tempo.

Segundo tempo de recordes:

O Pouso Alegre voltou do intervalo mais resistente, impôs mais dificuldades para o ataque adversário mas não foi suficiente. Aos 21 minutos, mais uma vez Mastriani cravou com chute de pé direito para o fundo do gol e faz dessa a partida com mais gols na carreira, quebrando recorde anterior de quatro.

Em seguida, foi substituído por Renato Marques, que fechou a goleada marcando o sexto aos 40, com chute cruzado, balançando as redes para encerrar a noite com grande vitória.

Próxima partida

O América-MG está programado para entrar em campo mais uma vez neste domingo (28), no Estádio Municipal João Lamego Netto, conhecido como Ipatingão. A partida faz parte da segunda rodada do Campeonato Mineiro e o confronto será contra o Ipatinga, marcado para às 20h.