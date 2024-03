A noite deste domingo (03) foi de vitória vascaína em São Januário. Pela décima primeira e última rodada da Taça Guanabara, o Vasco venceu a Portuguesa por 4 a 0, com gols de Payet, Adson, Vegetti e David.

A vitória levou o Cruzmaltino aos 22 pontos, que o colocam na terceira colocação da classificação final da Taça Guanabara.

Vitória dominante

O Vasco venceu a Portuguesa com muita dominância. A partida foi pautada pela superioridade vascaína do começo ao fim.

Ainda cedo na partida, saiu o primeiro gol, com Payet concretizando chance clara de gol criada por Pablo Vegetti.

A dominância seguiu, mas a Portuguesa conseguiu encontrar algumas boas chances de gol também. Aos 34, saiu o segundo gol vascaíno na partida: em boa jogada de Payet, Galdames ficou em boa condição para passar a Adson e ampliar ainda mais a vantagem.

Ímpeto constante

No segundo tempo, o Vasco soube manter a vantagem tática e técnica e buscou o terceiro gol. Ramón Díaz fez algumas substituições, alterando um pouco a dinâmica do time na partida.

Aos 20 minutos de jogo, Dimitri Payet novamente fez boa jogada e encontrou Vegetti em boa condição, o colocando cara a cara com o goleiro. O “pirata” teve frieza e conseguiu converter a sua chance, abrindo 3 a 0 para o Vasco.

O quarto gol veio dos pés de David, que recebeu bom passe de Dimitri Payet para ficar em ótima condição e ampliar o placar.

Com o apito final, foi inevitável o louvor da torcida, que presenciou sonora goleada do seu amado time na sua casa.

Recital de Payet

O francês deu um verdadeiro show, dominando a partida e participando diretamente dos 4 gols, com uma pré-assistência, duas assistências e um gol.

Foi, com certeza, o grande craque do jogo. Uma partida ímpar do atacante francês.

Próximos compromissos

O Vasco volta a campo na próxima quinta-feira (7), quando enfrenta o Água Santa pela Copa do Brasil. Nas semifinais do Cariocão, o Gigante da Colina pega o Nova Iguaçu, mas é o time da baixada que terá a vantagem do empate, por ter terminado na segunda colocação.

Já a Portuguesa volta a campo no próximo sábado (09), quando enfrenta o Boavista pela semi-final da Taça Rio.