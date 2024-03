Sexto colocado do Campeonato Catarinense, o Brusque enfrenta amanhã o Marcílio Dias no estádio das Nações às 20 horas. Com muitos empates como mandante na temporada, se a equipe quiser ir para a segunda partida com alguma vantagem, será preciso superar seu adversário dentro dos 90 minutos. Para o setor defensivo, o técnico Luizinho Lopes terá o retorno do zagueiro Salustiano. O jogador que ficou fora de algumas rodadas por lesão, está de volta ao time e comentou sobre esse duelo nas quartas de finais.

“Feliz de poder estar à disposição do treinador novamente, foi período difícil e lesão nunca é fácil, mas graças a Deus já passou . São dois jogos decisivos, um tem muita coisa em jogo para o clube e nós atletas precisamos continuar nessa crescente que estamos tendo a cada jogo e buscar a classificação para a semifinal e também a vaga na terceira fase da Copa do Brasil”, ponderou.

Questionado sobre fazer parte da segunda melhor defesa da competição, Salustiano explicou o motivo de um pontos fortes da equipe.

“Nosso sistema defensivo vem muito bem na competição não é de agora, antes de chegar aqui o time no ano anterior se caracterizou um time que toma poucos gols e tem uma solidez defensiva muito boa e estamos dando continuidade nesse ano”, concluiu.

Vale ressaltar que na primeira fase, Brusque superou o Marcílio Dias por 4x1 na ultimada rodada, com gols de Cristovam, Guilherme Queiroz e dois do Olávio. Zé Eduardo descontou para os visitantes.