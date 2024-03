Na noite desta quarta-feira (06), Ceará e Bahia se enfrentam em duelo válido pela Copa do Nordeste, no Castelão, às 21h30 (de Brasília). O Vozão, neste momento, está fora da zona de classificação para a próxima fase. Enquanto o Bahia tenta manter boa sequência e seguir na liderança do grupo B do Nordestão.

Em toda história, os clubes se enfrentaram 53 vezes, com direito a números muito equilibrados. O Tricolor Baiano triunfou 20 vezes, contra 18 do Vozão e 15 confrontos terminaram empatados. O último confronto entre as equipes, ainda em 2021, terminou empatado em 1 a 1, em duelo válido pelo Brasileirão.

Como chega o Ceará

Apesar de vencer apenas um dos quatro jogos disputados, a equipe comandada por Vagner Mancini é uma das invictas no Brasil em 2024, com a melhor defesa no Cearense e na Copa do Nordeste. Na copa, são três empates e uma vitória em quatro jogos disputados, com isso, o Vozão vem ficando de fora da próxima fase do torneio.

O Vozão também enfrenta a dura sequência de quatro jogos sem vencer. Além disso, Mancini tem desfalques importantes para o duelo, como o goleiro Fernando Miguel, previsto para retornar apenas daqui a oito meses. Por fim, os jogadores Daniel e Bruninho, que também estão no departamento médico.

Provável escalação

Richard, Raí Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo, Matheus Bahia; Richardson, Guilherme Castilho, Jorge Recalde; Facundo Castro, Erick Pulga e Aylon.

Técnico: Vagner Mancini

Como chega o Bahia

O Esquadrão de Aço quer manter a boa sequência na Copa do Nordeste, a equipe comandada por Rogério Ceni soma três vitórias e uma derrota nos quatro jogos disputados e ocupa a liderança do grupo B. O Tricolor também é líder no Campeonato Baiano, com 19 pontos, somando seis vitórias, um empate e duas derrotas.

Diferente de Mancini, Ceni optou por poupar seus jogadores na última partida do Baiano, visando o jogo contra o Ceará.Com isso, o comandante tricolor vem com força máxima para o duelo.

Provável escalação

Marcos Felipe; Arias, Kanu, Víctor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Biel e Thaciano (Everaldo).

Técnico: Rogério Ceni.

Rivalidade antiga

Ceará e Bahia já protagonizaram três finais de Copa do Nordeste. O Vozão levou a melhor em duas ocasiões, em 2015 e 2020, sendo duas duas primeiras orelhudas. E o Bahia bateu o Vozão nos pênaltis, em 2021.

Arbitragem

Árbitro: Afro Rocha Filho

Assistentes: Luís Filipe Correa e Schumacher Marques Gomes