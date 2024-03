Botafogo-PB e o Fortaleza se enfrentarão pela Copa do Nordeste nesta quinta-feira (7) em confronto válido pela quinta rodada da competição, às 19h. O Estádio José Américo de Almeida Filho, na cidade de João Pessoa, será o palco do jogo.

Na busca pelos três pontos:

O Botafogo-PB chega para o confronto com um histórico recente variado na Copa do Nordeste com uma derrota, um empate e uma vitória. Venceu no Almeidão contra o Juazeirense por 1 a 0, empatou com o ABC no Estádio Maria Lamas Farache e saiu derrotado com o placar de 2 a 1 para o Altos.

A equipe do Fortaleza chega também com uma série de resultados variados, com uma derrota, uma vitória e um empate. Perdeu fora de casa para o CRB com o placar mínimo de 1 a 0, vitória contra o Ríver por 3 a 1 e empate de 1 a 1 com o rival Sport.

Retrospecto:

As equipes se enfrentaram não só pela Copa do Nordeste, mas também pelo Campeonato Brasileiro Série C e tem retrospecto ligeiramente positivo para o Fortaleza. Nos últimos 5 duelos, foram 3 vitórias do São Bernardo, 1 empate e 1 vitória do Botafogo paraibano. Neste retrospecto, a equipe tricolor foi campeão nordestino.

Confira todos os confrontos:

Botafogo-PB 1 a 1 Fortaleza - Copa do Nordeste 2022

Botafogo-PB 0 a 1 Fortaleza - Final Copa do Nordeste 2019 - jogo 2/2

Fortaleza 1 a 0 Botafogo-PB - Final Copa do Nordeste 2019 - jogo 1/2

Botafogo-PB 1 a 0 Fortaleza - Copa do Nordeste 2019

Botafogo-PB 0 a 2 Fortaleza - Brasileiro Série C

Provável escalação:

Botafogo-PB: Dalton, Lenon, Douglas, Wendel Lomar, Bruno Cardoso, Rodrigo, Pedro Ivo, Bruno Leite, Kiko, Paulinho e Pipico.

Técnico: Moacir Júnior.

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Cardona, Bruno Pacheco, Lucas Sasha, Pochettino, Kervin, Pikachu, Moisés e Lucero.

Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Desfalques:

Botafogo-PB: Thallyson e Dudu (suspensos).

Fortaleza: Hércules, Titi, Escobar e Dudu (departamento médico); Calebe (transição).

Arbitragem:

Árbitro: Dênis da Silva Ribeiro Serafim

Assistente 1: Rondinelle dos Santos Tavares

Assistente 2: Ruan Luiz de Barros Silva

Quarto árbitro: Bruno Monteiro Cunha