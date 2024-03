Pelo terceiro ano consecutivo, o Palmeiras é líder geral da fase de grupos do Paulistão sem sofrer sequer uma derrota. Na noite deste sábado (09), o Verdão superou o Botafogo-SP por 1 a 0 e finalizou sua participação na primeira fase do torneio estadual. Agora, os comandados de Abel Ferreira aguardam a definição de seu adversário para as quartas ds competição.

Após a partida, o técnico palestrino concedeu entrevista coletiva onde comentou sobre sua situação com Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, que fez comentário xenófobo contra o treinador.

"Eu não dou muitas entrevistas porque eu não gosto que vocês me conheçam pelo lado humano. Mas já escrevi três livros onde partilho tudo que eu faço. Todas as receitas vão para instituições que merecem. Sou embaixador da biblioteca nacional e faço muitas coisas que vocês não tem que fazer", iniciou, Abel.

"Por tudo que eu fiz de errado, eu fui punido. E cumpri. Portanto já foi, não adianta puxar. Esse ano eu só tenho um amarelo. Nem nos treinos eu apito, quem apita é o João (Martins). As coisas são muito claras. O juiz apita e manda. Na minha casa é tudo muito claro. Quem manda é minha mulher. Quando os meus amigos me chamam para sair, eu ligo para ela pra ver se eu quero ir", finalizou.

Deixando polêmicas de lado, o treinador do Palmeiras comentou também sobre a atuação de Mayke, que desfalcou a equipe durante boa parte deste início de temporada por lesão.

"O Mayke é versátil, tem características de ponta, apesar de ser lateral de raiz. É agudo, dá cruzamentos. Faz boa dupla com o Rocha, que é mais de equilíbrio. Gosto ter jogadores assim por posição. Rocha dá mais passe, segurança, construção. O Mayke dá mais corrida, profundidade ao jogo. Em determinados jogos vou precisar do Rocha, outros do Mayke", analisou.

Classificado para as quartas do Paulistão, o Verdão aguarda a definição de seu adversário para conhecer seu duelo na próxima fase do torneio. Ponte Preta e Água Santa disputam a segunda colocação, que dá direito a vaga para enfrentar o atual bi-campeão estadual no mata-mata. Os duelos devem ser realizados no próximo final de semana.