Palmeiras e Botafogo-SP se enfrentam às 18h neste sábado (9) pela décima segunda rodada do Campeonato Paulista, última da primeira fase do campeonato.

O Palmeiras está tranquilo no campeonato, tanto em seu grupo que já está classificado desde a 10º rodada, quanto na tabela geral, e apenas um empate já garante a equipe alviverde como a melhor entre todos os times da primeira fase do estadual. A equipe sabe que muito provavelmente enfrentará a Ponte Preta na partida de quartas de final.

Já o Botafogo-SP apenas irá cumprir tabela, o clube não tem como se classificar em seu grupo, o D, na qual é lanterna, porém, também corre zero riscos de rebaixamento.

Palmeiras

O Abel Ferreira deve seguir a mesma escalação utilizada no confronto contra o São Paulo e que terminou 1 a 1 no MorumBIS no último domingo (3). A partida foi marcada por reclamações em cima da arbitragem por parte da equipe tricolor.

Botafogo-SP

O Botafogo vem de empate jogando em casa contra o Guarani na sexta feira (1), o jogo contra o Bugre terminou 1 a 1. O clube não possui chances de classificação ou de rebaixamento.

Prováveis escalações

Palmeiras - Técnico: Abel Ferreira

Weverton; Rocha, Murilo, Luan e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos, Zé Rafael e Raphael Veiga; Endrick e Flaco López.

Botafogo - SP - Paulo Gomes

Michael; Matheus Costa, Lucas Dias e Bernardo Schappo; Wallison, Matheus Barbosa, Fillipe Souto e Jean Victor; Emerson Negueba, Alex Sandro e Douglas Baggio.

Ficha Técnica

Data: 8 de março, sábado

Local: Arena Barueri

Horário: 18h (de Brasília)

Onde assistir: Paulistão Play e Cazé Tv