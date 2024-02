Em duelo válido pela 1a fase da Copa do Brasil 2024, Moto Club e Bahia se enfrentam na noite desta quarta-feira, no Estádio Nhozinho Santos, às 20h (de Brasília). O Moto Club chega para o confronto com péssima sequência, das últimas quatro partidas, perdeu três e empatou uma, sofrendo uma goleada para o Maranhão, no último compromisso. Enquanto o Bahia perdeu o clássico contra o seu maior rival, o Vitória, por 3 a 2, no último domingo.

Como chega o Moto Club

O Moto Club, um dos três representantes maranhenses na Copa do Brasil, enfrenta péssimo momento no Campeonato Maranhense. O time não vence há quatro partidas, incluindo uma goleada na sequência, por 5 a 1, contra o Maranhão. Antes disso perdeu de 2 a 0 para o Sampaio Corrêa, empatou em 0 a 0 contra o Cordino e foi derrotado por 3 a 2 pelo Tuntum. A equipe deve vir toda renovada contra o Tricolor, já que contratou 12 jogadores para compor o plantel de atletas.

Provável escalação do Moto Club

Dida; Alex Rocha, Yago Ramon, Gilmar e Jocivan; Caíque Oliveira, Raílson, Léo Silva e Geovani; Gersinho (Ryan) e Waldir.

Técnico: Tuca Guimarães.

Como chega o Bahia

O Bahia também não vive seu melhor momento na temporada, a derrota para o maior rival, Vitória, abalou bastante o time comandado por Rogério Ceni. O Tricolor precisa dar uma resposta ao seu torcedor, além da classificação, mas também uma boa atuação. Com isso, o treinador da equipe deve vir com força máxima para o confronto, para provar para a torcida que o time não está abalado com o deslize no clássico.

Provável escalação do Bahia

Marcos Felipe; Gilberto, Kanu e David Duarte (Rezende); Caio Alexandre, Jean Lucas, Luciano Juba e Éverton Ribeiro; Thaciano (Ademir), Cauly e Everaldo.

Técnico: Rogério Ceni.

Retrospecto

Em toda história, Bahia e Moto Club se enfrentaram cinco vezes. O Tricolor de Aço está invicto no confronto, são quatro vitórias e um empate. O Papão tenta seu primeiro triunfo diante dos baianos.

Arbitragem

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Eder Alexandre e Gizeli Casaril