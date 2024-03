No próximo sábado (16), às 15h, a equipe do Avaí Kindermann fará a sua estreia na elite do futebol feminino brasileiro. A partida será contra o Red Bull Bragantino no Estádio Carlos Alberto Costa Neves. Com foco no confronto, Venturini comentou como a equipe vem se preparando para a grande estreia na competição.

“Nossa equipe vem treinando forte, estudando o adversário e trabalhando muito. Vejo que o nosso grupo está muito fechado, focado e que todas estão aqui com o mesmo objetivo, que é o de iniciar a competição com o pé direito” comentou a atleta.

A equipe do Avaí Kindermann vem de um ótimo início de temporada com uma boa participação na Supercopa Feminina, caindo na semifinal da competição. Peça fundamental da equipe das Leoas, a atleta comentou a expectativa para a estreia e a importância de jogar a primeira rodada do torneio em casa.

“O fator casa influencia muito! A distância que os adversários percorrem para chegar aqui e o campo que por vezes é diferente do que estão habituados, nos favorece. Então, estrear em casa é muito vantajoso. Estamos perto dos torcedores que nos acompanham e iniciar bem uma competição tão disputada é de suma importância” finalizou Venturini.