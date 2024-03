O Flamengo garantiu no último final de semana a sua esperada vaga para a decisão do Campeonato Carioca após empate sem gols diante do rival Fluminense no último final de semana.

Mesmo com uma melhora no desempenho do adversário em relação à ocupação ofensiva no primeiro tempo e uma bola na trave, o tricolor carioca não exigiu nenhuma grande defesa de Rossi por conta de mais uma atuação sólida do sistema defensivo montado pelo técnico Tite.

No entanto, cabe ressaltar que o rubro-negro terá pela frente uma provação na decisão do Campeonato Carioca diante do surpreendente Nova Iguaçu, uma das maiores sensações neste início de temporada do futebol brasileiro e que conseguiu eliminar o Vasco na semifinal.

Nova Iguaçu será um adversário perigoso para o Flamengo na decisão do Carioca

O Nova Iguaçu fechou sua campanha na Taça Guanabara com 18 gols marcados ao todo e obteve o quarto melhor ataque da competição, mas a contagem de gols subiu para 20 após os confrontos diante do Vasco, onde manteve-se invicto com um empate (1-1) e uma vitória (1-0).

Na temporada ao todo, os comandados de Carlos Vitor conseguiram marcar 29 gols ao todo em 15 jogos disputados, uma considerável média de 1,9 gols marcados por jogo.

Além disso, a "sensação da baixada" foi a única equipe que marcou um gol diante do Flamengo em toda a temporada 2024, quando o rubro-negro estrava atuando com sua equipe alternativa no estadual sob comando de Mário Jorge.

Tite controlou ritmo dos jogadores e evitou maior desgaste físico

Muitos torcedores estranharam a atuação ofensiva abaixo da média no último final de semana diante do Fluminense, mas o técnico Tite ressaltou que muitos jogadores do Flamengo estavam sofrendo com o desgaste físico acumulado por conta de uma sequência pesada de jogos pesados.

Por conta disso, o elenco receberá três dias de folga durante o período da Data Fifa e os trabalhos serão retomados apenas nesta quarta-feira (20) para os jogadores que não terão compromisso na Data Fifa. O meia Pulgar foi convocado pelo Chile, mas deve permanecer no Rio de Janeiro e priorizar a recuperação física pensando também na Conmebol Libertadores.

Considerando o alto nível de competitivade do rubro-negro e a necessidade pela conquista de um título após passar 2023 "em branco", tudo indica que o Flamengo utilizará força máxima nos dois jogos válidos pela decisão do Campeonato Carioca, apesar de uma partida da fase de grupos da competição continental em meio aos dois confrontos.