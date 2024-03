A noite do último sábado (10) foi de clássico carioca no Maracanã. O Fluminense enfrentou o Flamengo pela partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca e perdeu por 2 a 0, com gols marcados por Éverton Cebolinha e Pedro.

A partida, que já ganhou clima melancólico pelo resultado, teve sua frustração amplificada por alguns fatores, os quais foram analisados e divagados por Fernando Diniz na entrevista coletiva pós-jogo.

Ausência de André

Perguntado sobre a opção de começar jogando com Renato Augusto, substituindo o suspenso André, Fernando Diniz não admitiu a opção como erro.

"Pela análise do jogo, respondendo sua pergunta, obviamente quando um time joga um primeiro tempo tão mal como jogamos, o responsável é o treinador, não adianta atribuir a outros fatores. Mas essa explicação que o torcedor quer saber… Se o time jogasse mal, naturalmente iam dizer que era por causa do Renato Augusto, mas não tem absolutamente nada a ver. Se fosse por isso… o time melhorou no segundo tempo, não melhorou? Só porque saiu o Ganso? Mas entrou o Lima, que é outro meia, não é volante.", disse o comandante tricolor.

"A partida de hoje tem mais a ver com o que a gente deixou de produzir coletivamente e eu sou o maior responsável por isso.", ele acrescentou.

Um time inexistente no primeiro tempo

Fernando Diniz foi bem sincero ao comentar sobre a atuação do Fluminense na primeira etapa. Na visão do comandante, o time não atuou da melhor forma de que é capaz.

"O que mudou foi a postura do time. O time que não existiu no primeiro tempo. Se fosse só por conta da marcação, o time teria trocado passes com mais velocidade, criado mais chances. Mas a gente não criou e a gente não marcou.

É sempre essa coisa fácil, e o futebol não é fácil assim. Não é porque jogou o Renato Augusto e o Ganso. A gente errou uma enormidade de passes, saiu jogando mal, escolheu mal se saia jogando curto ou longo. O time não existiu por conta de um todo, não é por causa dessa coisa fácil. Se quiserem achar isso podem achar.", afirmou o treinador.

Uma marca negativa

Com a derrota para o Flamengo, o Fluminense chegou a 12 clássicos consecutivos sem vencer, ficando a apenas um clássico de distância de igualar o recorde negativo maior dentro do quesito.

Para Diniz, é algo que incomoda, mas também entende que, infelizmente, é justo, perante as atuações abaixo do Fluminense nessas partidas.

"Incomoda todo mundo. Marca negativa e estamos tentando sair dela. Nos clássicos que não vencemos, na maioria não merecemos. Temos jogado mal a maioria dos clássicos. Temos que jogar bem, marcar bem para aumentar a chance de vencer.", afirmou o técnico.

Fluminense retorna a campo no próximo sábado (16) para novamente enfrentar o Flamengo, dessa vez pela partida de volta da semifinal do Campeonato Carioca.

Será mais um teste árduo para esses atletas, que vivem momento de busca de afirmação na temporada, apesar da recente conquista da Recopa, sobre a LDU, no Maracanã.