Nesse domingo (24), completam-se cinco anos desde a estreia do zagueiro Nino no Fluminense. O jogador que viria a ser capitão da heróica conquista da Conmebol Libertadores de 2023 pelo Tricolor das Laranjeiras chegou com breve status de desconfiança no clube carioca.

O defensor, na época com 21 anos, veio por empréstimo junto ao Criciúma. Ele chegou ao Fluminense em 28 de fevereiro daquele ano (2019), assinando contrato de empréstimo até o final da temporada.

Após uma boa primeira temporada, o Tricolor Carioca comprou 60% dos seus direitos junto ao Tigre por aproximadamente R$ 5 milhões, o tendo em definitivo de 2020 em diante.

Como foi a sua estreia?

A estreia do zagueiro foi em 24 de março de 2019, contra o Flamengo, pela sexta rodada da fase de grupos da Taça Guanabara.

No momento da partida, o Fluminense já somava 15 pontos em cinco jogos e estava garantido nas semifinais do segundo turno do estadual, onde inclusive enfrentaria esse mesmo Flamengo.

A expectativa para o clássico era de uma partida competitiva. Fluminense havia se reforçado bem durante o começo do ano e, sob o comando de Fernando Diniz, chegava de cabeça erguida ao embate.

Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Nino foi companheiro de sistema defensivo de Agenor (goleiro), Igor Julião (lateral-direito), Léo Santos (zagueiro) e Marlon (lateral-esquerdo) na sua estreia.

Dentro de campo, a impressão inicial do defensor foi positiva aos torcedores. Foram feitos muitos elogios pela sua atuação inicial pelo tricolor.

O Fluminense sairia derrotado por 3 a 2, com direito ao jogo duro por parte do Triclor, que chegou a flertar com a vitória ao marcar dois gols na segunda etapa (com Douglas Moreira e João Pedro) e reduzir a desvantagem de três gols para um.

Trajetória vencedora pelo Fluminense

Desde esse 24 de março de 2019, Nino ainda defenderia as cores do Fluminense em mais outros 244 jogos, marcando 13 gols.

O clube se tornaria a camisa que Nino mais defendeu na carreira. Ele esteve em Laranjeiras dos seus 21 aos seus 26 anos. Foram cinco temporadas de muito empenho pela armadura tricolor.

Nesses cinco anos, fez parte de seis conquistas: a Taça Rio de 2020, as Taças Guanabaras de 2022 e 2023, os Campeonatos Cariocas de 2022 e 2023 e a Copa Libertadores de 2023, na qual foi capitão.

Também era o capitão no vice-campeonato do Mundial de Clubes, em que o Fluminense foi derrotado pelo Manchester City.

Lucas Merçon/Fluminense FC

Dentre conquistas individuais, Nino foi parte da seleção ideal de algumas competições. Confira:

Campeonato Carioca de 2021

Campeonato Carioca de 2022

Campeonato Carioca de 2023

Copa Libertadores da América de 2023

da América de 2023 Copa Libertadores da América de 2023 (Jornal El País)

Brilho fora de Laranjeiras

Enquanto defendia as cores do Fluminense, Nino vivenciou algumas outras glórias fora das imediações tricolores.

Em 2020, foi medalhista de ouro das Olimpíadas de Verão, juntamente à Seleção Brasileira. Por essa mesma Seleção Brasileira, mas já na categoria profissional, foi convocado em 2023 pelo seu, na época, também treinador no Tricolor, Fernando Diniz.

Em cinco de janeiro de 2024, ao começo da atual temporada, teve sua venda ao Zenit St. Petersburgo, da Rússia, anunciada. O zagueiro deixou o Fluminense a um valor de cinco milhões de euros, aproximadamente 16 milhões de reais.

Lucas Merçon/Fluminense FC

Uma trajetória vencedora, um ídolo formado e um legado construído. Assim pode se resumir a passagem de Nino pelo Fluminense.