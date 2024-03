O Fluminense conseguiu vencer o sistema defensivo da LDU e principalmente superar seus antigos traumas na última noite de quinta-feira no Maracanã, com vitória por 2 a 0 no jogo de volta da Recopa Sul-Americana na conquista de mais um troféu inédito.

Apesar do primeiro tempo muito dificultado pelo sistema defensivo adversário e da famosa catimba sul-americana em travar jogos, o Fluminense conseguiu deslanchar principalmente na reta final do segundo tempo, onde exerceu a sua mentalidade vencedora e superioridade técnica.

Com isso, a geração comandada pelo técnico Fernando Diniz eliminou de vez qualquer receio que o tricolor carioca tenha pela frente com a LDU e deixou o Fluminense ainda maior no cenário sul-americano, um título que deixará o clube mais favorito à conquista de outros títulos da temporada.

Muitos questionamentos foram levantados por conta da reapresentação tardia do elenco principal apenas no dia 25 de janeiro devido à disputa do Mundial de Clubes no final da última temporada, torneio que exigiu muito fisicamente de todo o elenco com treinos intensificados visando o duelo diante do Manchester City.

A derrota no jogo de ida para a LDU em território equatoriano preocupou pela preocupação excessiva com a arbitragem e problemas na saída de jogo, mas Fernando Diniz conseguiu reverter a situação e modificou o panorama do jogo de volta principalmente após as entradas de Douglas Costa e Renato Augusto.

Elenco trcolor já pensa nas finais do Campeonato Carioca

Demonstrando como o elenco é extremamente competitivo e possui mentalidade vencedora, Felipe Melo fez questão de citar os dois troféus conquistados da Taça Guanabara (troféu dado à equipe de melhor 1º turno do estadual) na lista de títulos conquistados pela atual geração tricolor.

Algumas situações deixam isso claro, quando por exemplo, Fernando Diniz resolve escalar seus principais jogadores em clássico diante do Flamengo pelo estadual na véspera de uma decisão continental. Por isso, no próximo final de semana, certamente a provável imagem do rubro-negro levantando a taça de campeão da Taça Guanabara deve servir como nova motivação tricolor.

Mentalidade vencedora impede que estadual seja apenas um preparatório

Com isso, podemos definir que o Campeonato Carioca já está no radar do Fluminense. O tricolor carioca deu folga aos jogadores nesta sexta-feira (1º), mas a preparação será intensificada no sábado para o clássico diante do Botafogo, resultado que pode mexer na tabela final da Taça Guanabara.

Diferentemente de muitos outros projetos esportivos do país em que levam o estadual como preparação para a temporada nacional, a mentalidade vencedora do Fluminense mostra que qualquer competição é importante e a possível conquista do tricampeonato seguido do Campeonato Carioca passa por isso, o tricolor das Laranjeiras não se permite mais entrar numa competição sem pensar em título.