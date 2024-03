Emoção do início até o final, essa é a melhor forma de definir o confronto entre Vasco da Gama e Água Santa. A partida, realizada em São Januário (Rio de Janeiro) e iniciada às 20h da última quinta-feira (07), foi marcada por momentos inesquecíveis para os torcedores em São Januário.

Vasco dominante

Os primeiros momentos da partida foram marcados por um Vasco amplamente dominante nas suas ações de jogo, sem dar a possibilidade do Água Santa de reagir taticamente.

Em virtude dessa dominância, ainda aos quatro minutos, sairia o gol que abriria o placar da partida, com Pablo Galdames. O volante chileno aproveitaria rebote de chute de Pablo Vegetti e converteria a finalização.

Mesmo tendo marcado o gol, Vasco continuaria dominante na partida e seguiria buscando o objetivo de balançar as redes. Não demorou para que isso acontecesse novamente.

Em jogada muito bem trabalhada pelo time cruzmaltino, que contou com mais de 20 toques na bola, Paulo Henrique efetuou cruzamento preciso para que Pablo Vegetti antecipasse à marcação e marcasse de cabeça.

Já ao final do primeiro tempo, nos acréscimos, um susto: desencaixe na defesa vascaína e gol de Neilton, diminuindo a desvantagem para o Água Santa.

Virada de chave negativa

Vasco retornou do intervalo menos concentrado. O time pareceu mais morno e menos capaz de reagir às investidas ofensivas do Água Santa.

O time paulista passou a controlar as ações da partida e criar as melhores chances. Parecia questão de tempo até o gol do empate.

Dito e feito, em cobrança de falta partindo da intermediária do campo, Andrés Robles cabeceou firme e deu números de igualdade para a partida em São Januário.

Desse momento em diante, Vasco teria muitos problemas para conseguir se impor taticamente, mas seria obrigado a se lançar ao ataque para buscar o gol da vitória.

Em uma dessas subidas ao ataque, já faltando dois minutos ao fim do tempo normal (excluindo acréscimos), a defesa cruzmaltina cedeu espaço na defesa, que foi aproveitado por Luan Dias. O jogador invadiu a área e finalizou através da meta do goleiro Léo Jardim, sem ter dificuldade para converter a chance.

O que já era um pesadelo ao torcedor presente se tornou algo ainda pior quando foi confirmado o tento. Era a virada do time visitante.

Reação cruzmaltina

Já nos acréscimos da segunda etapa, em clima caótico, Vasco se lançaria ao ataque. A esperança ainda era presente por todo o estádio e foi recompensada, quando Dimitri Payet cobrou falta precisa e encontrou a trajetória de Lucas Pitón, que cabeceou firme para o fundo do gol.

Restando apenas poucos minutos ao fim da partida, uma confusão se instaurou, contando inclusive com torcedores jogando objetos para dentro do gramado.

Alguns jogadores foram expulsos, mas já no banco de reservas. Apito final e a decisão iria aos pênaltis.

Brilho de Léo Jardim

Dimitri Payet iniciaria cobrando as penalidades, convertendo sua chance. Em seguida, Robles deu início à fila de jogadores do Água Santa a cobrar penalidades, desperdiçando seu chute e consagrando Léo Jardim, em boa defesa.

Pelo lado do Vasco, todas as chances seriam convertidas, com Lucas Pitón e Juan Sforza marcando gols e Pablo Vegetti convertendo o pênalti decisivo.

Pelo lado do Água Santa, Alex Silva e Bruno Mezenga cobrariam pênaltis. Alex converteria sua chance, mas Mezenga mandaria na trave, consagrando Pablo Vegetti, que na cobrança seguinte converteu, credenciando a vitória do Vasco por 4 a 1 nas penalidades.

Próximos compromissos

Vasco volta a campo no domingo (10), quando se põe frente a frente com o Nova Iguaçu pela partida de ida das semifinais do Campeonato Carioca, no Maracanã.

Já o Água Santa volta a campo diante do Corinthians no domingo (10), em partida que será válida pela décima segunda rodada do Campeonato Paulista, disputada em Diadema, mando do Netuno.