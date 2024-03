Em uma partida complicada, o Atlético-GO conquista sua vaga para a próxima fase da Copa Do Brasil. Jogando nessa quarta-feira (6), no estádio bezerrão, a equipe rubro-negra derrotou o Real Brasília, com uma vitória de virada e um placar de 3 a 1.

Logo no primeiro minuto de jogo a equipe de Brasília abriu o placar com um gol de Guilherme. Ainda na etapa inicial veio o empate do Dragão com Emiliano Rodriguez aos 18 Minutos. Já no segundo tempo, o zagueiro Alix Vinícius e o meia Shaylon em uma cobrança de pênalti ajudaram o Atlético a conquistar a virada.

Premiação

A classificação do rubro-negro é muito importante para os cofres do clube, que acabou arrecadando R$ 2,2 milhões de reais com a vitória. Além do Dragão, outro representante do futebol Goiano que está classificado para a 3ª fase da Copa Do Brasil é o Goiás, por conta do título da Copa Verde na temporada passada, que também recebe a mesma importância financeira.

A definição do adversário do Atlético-GO para a próxima fase do torneio será através de sorteio.

Próximos adversários

O Dragão volta a campo na segunda-feira (11), às 19h30 (de Brasília), contra o Goiatuba EC, no estádio do Dragão, pelo jogo de volta das quartas de finais do Campeonato Goiano, onde o primeiro jogo foi 3 a 0 para o Atlético. Já o Real Brasília volta aos gramados no domingo (10), às 15h30, e encara o Gama pelo Campeonato Brasiliense no estádio Ciro Machado do Espírito Santo.