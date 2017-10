Pior do returno contra melhor campanha: Coritiba e Cruzeiro medem forças em situações inversas

INCIDENCIAS: jogo válido pela 29ª rodada da série A do Campeonato Brasileiro, a ser disputado no Couto Pereira, às 19h30.

Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Coritiba terá uma difícil tarefa nesta quarta (18), às 19h30, ao receber Cruzeiro no Couto Pereira, pela 29ª rodada da competição. A Raposa não perde há 12 jogos, tendo sofrido seu último revés no dia 16 de agosto, quando foi derrotada pelo Grêmio na ida da semifinal da Copa do Brasil. O duelo no Paraná representa ainda o encontro entre os times de melhor e pior campanha no returno.

+ Jogo Coritiba x Cruzeiro ao vivo online pelo Campeonato Brasileiro (0-0)

Para o time paranaense, que ocupa a 19ª posição, com 28 pontos, um triunfo em casa representaria um respiro no Brasileiro. A equipe está a quatro da Chapecoense, primeira fora do Z-4. Para o clube mineiro, quinto colocado, com 47 pontos, uma vitória longe de Belo Horizonte manteria uma invencibilidade que já soma 63 dias.

Tanto o Cruzeiro quanto o Coritiba vêm de jogos contra o Grêmio, pelo Brasileirão. Enquanto o Coxa perdeu para o tricolor por 1 a 0 no domingo, pela 28ª rodada, a Raposa não atuou no último fim de semana (antecipou o jogo contra a Ponte Preta), tendo jogado pela última vez justamente diante dos gaúchos, na quarta passada, pela 27ª rodada - vitória celeste por 1 a 0.

No Z-4, Coxa busca recuperação após derrota em casa

A situação do Coritiba não é boa. A equipe somou apenas três pontos nos últimos nove jogos e tem a pior campanha da segunda metade do Brasileiro. Se vencer o Cruzeiro, não deixará a zona de rebaixamento, mas, ainda assim, todo ponto conta nesta reta final de competição. A equipe vem de derrota em casa para o Grêmio e quer iniciar uma retomada de postura no torneio.

Quanto à equipe que perdeu para o tricolor, em pouco deve mudar o técnico Marcelo Oliveira. Léo vai retomar a lateral direita, já que cumpriu suspensão contra os gaúchos, e, por isso, Dodô voltará para o banco. A equipe segue desfalcada de três de seus atacantes, todos machucados: Getterson, Kleber e Alecsandro. O volante Alan Santos falou sobre o duelo no Couto Pereira.

"Vai ser um jogo difícil, um jogo muito decisivo. Vou para este jogo como se fosse uma final. Sou cristão, então você tem que acreditar em algo que você não vê. Pego uma história que todo mundo conhece: Davi e Golias. Todos veem (Golias) como o gigante que não pode ser derrotado. Vejo como a chance. É um obstáculo muito grande para que eu possa errar. Tem que trabalhar para que possa sair mais rápido desta situação", comentou Alan.

A lista de pendurados do Coxa tem Wilson, Luizão, Anderson, Tiago Real, Neto Berola, Filigrana e Henrique Almeida. Marcelo Oliveira deve começar com Wilson; Léo, Cleber Reis, Werley e Carleto; Jonas, Alan Santos, Mathues Galdezani e Tiago Real; Rildo e Henrique Almeida.

Embalada, Raposa quer seguir com boa sequência de invencibilidade

O Cruzeiro terá algumas mudanças para o jogo desta quarta em relação à equipe que enfrentou o Grêmio. Mais do que isso, um dos retornos é de quem não pode entrar em campo: Mano Menezes. O técnico se ausentou das partidas contra Grêmio e Ponte Preta devido a um tratamento dermatológico, mas está de volta.

Outra novidade é o goleiro Fábio, que também ficou de fora contra paulistas e gaúchos para a realização de exames pessoais, mas vai retomar a meta da equipe no lugar de Rafael. O meia Arrascaeta estava com a Seleção Uruguaia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo e, inclusive, iria se juntar à equipe ainda na terça passada, em Porto Alegre, mas foi liberado. O camisa 10 da Raposa tinha atuado por 72 minutos na terça pelo Uruguai.

Nesta quarta, Arrascaeta deve ser titular do Cruzeiro na vaga de Alisson, que não treinou nessa terça e nem foi relacionado para o duelo. As baixas no time celeste seguem sendo Ariel Cabral, Dedé, Robinho, Sassá, Raniel e Judivan. Com Léo ainda de fora e Murilo entres os convocados para a partida, Mano deve optar por seguir com a zaga composta por Manoel e Digão, que comemorou a sequência.

"O Mano esboçou o time e é importante ter sequência, você ganha confiança. Espero retribuir essa confiança dentro de campo. Manoel é um cara rodado, experiente, orienta bastante. Isso facilita para todos, inclusive para mim. Ele está mostrando em campo que está recuperado. Não é só a zaga que está bem, é o time todo”, disse Digão.

+ Cruzeiro divulga relacionados para duelo contra Coritiba fora de casa, e Galhardo aparece na lista

No próximo domingo, o Cruzeiro recebe o Atlético-MG, seu rival, e os pendurados da Raposa vão precisar de cautela nesta quarta. Dos que viajaram para o Paraná, o lateral Diogo Barbosa, os volantes Lucas Romero e Hudson, o zagueiro Murilo e meia têm dois cartões amarelos. A equipe mineira deve ir a campo com: Fábio; Ezequiel, Manoel, Digão e Diogo Barbosa; Henrique, Hudson, Rafinha, Thiago Neves e Arrascaeta; Rafael Sobis.