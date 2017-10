Cruzeiro divulga relacionados para duelo contra Coritiba fora de casa, e Galhardo aparece na lista

Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro

O Cruzeiro vai voltar a disputar o Campeonato Brasileiro nesta quarta (18), contra o Coritiba, às 19h30 após 11 dias. A equipe antecipou seu compromisso contra a Ponte Preta, que seria no último fim de semana, e por isso passou por um período sem partidas. Para retomar o torneio, a comissão da Raposa divulgou os relacionados da equipe para o confronto no Paraná com algumas novidades.

Pela 29ª rodada da competição, o técnico Mano Menezes terá o lateral-direito Rafael Galhardo pela primeira vez entre suas opções. O atleta veio para o Cruzeiro no mês de julho, mas só assinou contrato com a equipe mineira agosto devido a uma lesão. Na Toca, ele vinha tratando de problemas no ligamento do joelho direito.

Além de Galhardo, o próprio Mano Menezes retornará ao comando técnico da equipe, após se afastar por um tratamento dermatológico. O gaúcho não esteve com o elenco celeste nas partidas contra Ponte Preta e Grêmio, em que Sidnei Lobo conduziu.

Outros retornos são o goleiro Fábio, que estava ausente para a realização de exames pessoais, o zagueiro Murilo, que vinha sendo poupado e deve ainda começar no banco, e o meia Arrascaeta, que estava com a Seleção Uruguaia nas Eliminatórias da Copa do Mundo. A Raposa terá uma baixa: o meia atacante Alisson não treinou nesta terça (17) e, por isso, não jogará.

Os jogadores Manoel e Digão devem seguir na zaga titular da equipe, ao passo que Arrascaeta é o principal substituto de Alisson. Por tudo, a Raposa deve ir a campo com Fábio; Ezequiel, Manoel, Digão e Diogo Barbosa; Henrique, Hudson, Rafinha, Thiago Neves e Arrascaeta; Rafael Sóbis. Sassá, Ariel Cabral, Robinho, Raniel, Dedé e Judivan seguem de fora.

Lista de relacionados do Cruzeiro

Goleiros: Fábio, Lucas França e Rafael

Laterais: Bryan, Diogo Barbosa, Ezequiel e Galhardo

Zagueiros: Arthur, Digão, Manoel e Murilo

Volantes: Henrique, Hudson, Lucas Romero, Lucas Silva e Nonoca

Meias: De Arrascaeta, Elber, Messidoro, Rafinha e Thiago Neves

Atacantes: Rafael Marques e Rafael Sóbis