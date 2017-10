ABC surpreende no Lacerdão e bate Náutico em duelo de desesperados

INCIDENCIAS: Partida válida pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017, disputada no Lacerdão, em Caruaru, em Pernambuco

Precisando apenas da vitória, ABC e Náutico mediram forças pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017 nesta sexta-feira (20). No Lacerdão, em Caruaru, o Mais Querido foi mais eficaz e levou a melhor ante o Timbu ao vencer por 2 a 1, com gols de Tonhão e Lucas Coelho, chegando à terceira partida consecutiva sem perder; William descontou.

Com o triunfo fora de casa, os alvinegros permanecem na lanterna, no entanto chegam aos 25 pontos na classificação. Os alvirrubros, porém, se complicam ainda mais na embolada disputa contra o rebaixamento e estacionam na 19ª posição, continuando com os mesmos 27 pontos ganhos.

Os times voltam a jogar, pela 32ª rodada da Segundona, só na próxima semana. Os potiguares vão voltar a atuar em seus domínios ao receber o Londrina no Frasqueirão, às 17h30 (de Brasília), no próximo sábado (28), enquanto os pernambucanos visitam o Juventude já na terça-feira (24) às 19h15 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

ABC é mais eficiente e sai em vantagem

Apesar do duelo envolver os lanternas da competição, a partida iniciou bastante movimentada, com possibilidade de ambos chegarem bem à zona ofensiva. Mesmo com muito equilíbrio, o ABC era mais perigoso e saiu em vantagem no placar. Vitor Júnior pegou a sobra de escanteio e levantou na área com perfeição para Tonhão, que dominou e finalizou na saída de Jefferson.

Mantendo a intensidade no ataque, o Mais Querido não se acomodou, ainda que longe de casa. O Náutico, por outro lado, estava perdido em campo e pouco agrediu, deixando seus torcedores insatisfeitos. Com a vontade do segundo gol, Felipe Guedes arrematou da intermediária e mandou próximo à trave direita.

Superior no confronto e aproveitando bem os descuidos cedidos pelos alvirrubros, o time potiguar continuou incisivo e voltou a assustar o gol dos mandantes. Através da bola parada, uma arma pouco explorada, o Elefante criou nova oportunidade. Vitor Júnior cobrou falta colocada e o camisa 1 teve de afastar com a ponta dos dedos.

Mais Querido é mais eficiente que Timbu na partida e sai vitorioso longe de casa (Foto: Léo Lemos/Náutico)

Pouco tempo depois, os anfitriões cometeram novo erro defensivo e a equipe alvinegra chegou perto de marcar pela segunda vez no duelo. A bola ficou viva depois de bate-rebate na pequena área, porém a defesa não afastou. O lateral-esquerdo Eltinho, entretanto, aproveitou bem o rebote e chutou forte direto para fora.

Náutico faz no início, mas ABC decide no fim

Na etapa final, Roberto Fernandes decidiu dar mais ofensividade, com o intuito de levar perigo ao adversário, já que o primeiro tempo não foi criativo. O lateral-esquerdo Ávila, que não acrescentou ao coletivo, deu espaço para entrada de Dico. Logo no primeiro minuto, Bruno Mota se aproveitou de brecha dada e testou na mão de Berguinho. Árbitro não titubeou e apontou para a marca da cal. William cobrou a bola de um lado, o goleiro pulou no outro e a torcida foi ao delírio.

Contando com o apoio dos torcedores presentes ao Lacerdão, o Timbu se sentiu mais à vontade na partida e foi em busca da virada para ter o fôlego recuperado para a briga contra o rebaixamento. Após receber o passe na direita, Bruno Mota puxou para a perna esquerda e mandou a bomba, acertando o travessão.

Buscando recuperar o gás do seu ataque, Ranielle Ribeiro promoveu a primeira mudança no time abecedista. Vitor Júnior, melhor em campo, foi sacado para a entrada de Dalberto, dando ainda mais ofensividade à equipe. Ainda assim, quem teve a chance de marcar o segundo tento foram os alvirrubros, quando o autor do gol cabeceou com perfeição e parou em milagre de Edson.

Nos minutos finais, porém, o ABC explorou bem o contra-ataque e fez a festa do pequeno público em Caruaru. Dalberto criou boa jogada em liberdade e deu o passe para Berguinho, que inverteu bem para Lucas Coelho. O jogador, que entrou na vaga de Matheus, bateu de primeira e marcou um golaço. Em seguida, Dalberto mandou para Lucas, que só teve o trabalho de mandar a bomba, mas o arqueiro evitou o terceiro.