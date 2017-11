Brasil encerra 2017 contra desfalcada Inglaterra em Wembley

Google Plus

INCIDENCIAS: partida amistosa disputada no estádio de wembley, em londres, na inglaterra.

Na tarde dessa terça-feira (14), a Seleção Brasileira fará mais um amistoso internacional. Às 18h no horário de Brasília, visitará a Inglaterra no tradicional Estádio de Wembley em busca de outra vitória na Era Tite.

Enquanto os mandantes vem de um empate sem gols contra a Alemanha, os visitantes venceram o Japão por 3 a 1. As duas partidas aconteceram na última sexta-feira (10) e foram apenas amistosos preparatórios, visto que ambos os times estão classificados para a próxima Copa do Mundo.

Nos últimos dez jogos entre as seleções, o retrospecto é melhor para os brasileiros: foram quatro vitórias da Amarelinha, cinco empates e uma vitória do English Team. A última vez que se enfrentaram foi em junho de 2013, quando a partida terminou em 2 a 2.

Com muitos desfalques importantes, Inglaterra terá escalação jovem

A lista da última convocação do English Team mudou muito nos últimos dias: foram sete atletas cortados, no total. Nomes importantes como Harry Kane e Dele Alli não participaram do amistoso contra a Alemanha e também não enfrentarão o Brasil.

Assim, os jovens, convocados em peso recentemente, terão mais uma chance para se provar. Marcus Rashford, prodígio do Manchester United, é um dos destaques da provável formação inglesa.

Eric Dier e Southgate conversam no treino (Foto: Clive Rose/Getty Images)

Os veteranos Gary Cahill e Joe Hart também devem voltar à titularidade, substituindo Phil Jones e Jordan Pickford, respectivamente.

O técnico da Seleção Inglesa, Gareth Southgate, concedeu coletiva e falou sobre como o grupo recebeu esse "rejuvenescimento" da escalação. Além disso, ele elogiou alguns futebolistas que foram convocados pela primeira vez.

"É um grupo fácil de tratar. Os atletas veteranos são muito abertos, muito receptivos. A maioria do elenco é jovem, de qualquer forma, então se conhecem bem. Solanke, Cook e Gunn [todos do sub-21] são bons jogadores, então vão bem nos treinos. Temos que ver como o jogo se desenrolará, mas não hesitarei para colocá-los em campo."

Provável escalação: Hart; Cahill, Stones, Maguire; Young, Livermore, Dier, Loftus-Cheek, Walker; Rashford, Vardy.

Brasil deve entrar em campo com força máxima e time "ideal"

No estádio do time inglês Fulham, Tite comandou treino nesse fim de semana e definiu sua escalação para o amistoso. A escolha do técnico brasileiro tem sido cotada como formação ideal há algum tempo, mas nunca chegou a usá-la, devido a lesões e suspensões, ou até poupando atletas em certas ocasiões.

Treino realizado no Estádio Craven Cottage (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Agora, tudo indica que a Seleção finalmente jogará como esperado. Com Philippe Coutinho recuperado de lesão na coxa, a dupla de zaga Marquinhos e Miranda e o meia Renato Augusto devem entrar em campo, já que ficaram no banco contra o Japão.

Dessa forma, Tite concedeu coletiva e falou sobre encarar um time nacional da Europa. Para ele, as condições são totalmente diferentes das enfrentadas no jogo contra o Japão, e por isso todos devem estar atentos.

"Em relação a uma equipe europeia, as características mudam. O Japão era muito móvel, a Inglaterra é muito técnica e de imposição física. Muda o cenário, e precisamos estar mentalmente forte, porque vamos trabalhar em Wembley, um templo do futebol. A capacidade de concentração tem que ser alta, isso tudo interfere. Trabalhamos para que o desempenho seja bom, inclusive no meu trabalho."

Provável escalação: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda, Marcelo; Casemiro, Paulinho, Renato Augusto; Philippe Coutinho, Gabriel Jesus, Neymar.