Guia VAVEL do Campeonato Mineiro de 2018: Democrata

Fotomontagem: Isabelly Morais/VAVEL Brasil

Um dos mais tradicionais times do futebol mineiro, o Democrata de Governador Valadares, a Pantera, entra no Campeonato Mineiro de 2018 com a esperança de conquistar a classificação para o mata-mata. Este ano, o Estadual classifica oito times, e não quatro como nos últimos anos.

A estreia do time será contra a Caldense, nesta quarta-feira (17), às 20h30, no Estádio José Mammoud Abbas. Atualmente, o campo do Democrata comporta 6.600 pessoas, segundo a Federação Mineira de Futebol em seu site.

Elenco para 2018

O presidente do Democrata, Astrogildo Valério, apostou em caras novas no elenco da Pantera. A maioria dos jogadores faz parte desta renovação implantada pela direção do clube. No entanto, algumas peças são conhecidas, casos do goleiro Ramon, do lateral-direito Alan e do zagueiro Carlão, que defenderam a camisa do Democrata no Mineiro 2017.

A diretoria do Democrata também apostou na contratação de um nome conhecido do futebol. O meia Ramon Osni, de 29 anos, revelado pelo Atlético-MG e com passagens por Corinthians, Flamengo e times europeus, chegou a ser contratado, mas dias depois foi dispensado sob alegação de deficiência técnica.

Outra forma de qualificar o elenco foi à realização de peneiradas, onde foram selecionados dez jogadores, entre 18 e 23 anos. O número de inscritos chegou a aproximar a marca de mil jogadores.

Destaque do time: goleiro Ramon

Foto: Democrata/Divulgação

Sem muitos destaques, quem chama mais atenção no time é o goleiro Ramon. O jogador de 24 anos disputou o Campeonato Mineiro de 2017 pelo Democrata.

Na última edição do Estadual, Ramon entrou na quinta rodada da primeira fase, levou sete gols em seis partidas e ajudou o Democrata a se salvar do rebaixamento. Antes da entrada do goleiro, a Pantera havia sofrido oito gols em três jogos e era lanterna do Mineiro. O camisa 1 do alvinegro passará a segurança para o time conseguir os objetivos durante a edição 2018.

Técnico: Gilmar Estevam

Foto: Democrata/Divulgação

Gilmar Estevam é um velho conhecido da conhecida do Democrata. Atacante da equipe na melhor campanha da Pantera no Campeonato Mineiro de 1991, onde foi vice-campeão, o hoje treinador de 50 anos comandou o time alvinegro em outras oportunidades.

Tabela da equipe (data, jogo e estádio)

17/01 – Democrata x Caldense – Mamudão

21/01 – Atlético x Democrata – Independência

24/01 – Boa Esporte x Democrata – Dilzon Melo

29/01 – Democrata x URT – Mamudão

04/02 – Patrocinense x Democrata – Pedro Alves do Nascimento

10/02 – Democrata x Cruzeiro – Mamudão

17/02 – Tombense x Democrata - Antônio Guimarães de Almeida

26/02 – Democrata x Uberlândia – Mamudão

03/03 – América x Democrata – Independência

07/03 – Democrata x Villa Nova – Mamudão

11/03 – Tupi x Democrata – Radialista Mário Helênio

Campanha no Campeonato Mineiro 2017

Em 2017, o Democrata entrou no Campeonato Mineiro cheio de empolgação. Não era para menos, a Pantera havia retornado à divisão de elite e, de quebra, conquistado o título do Módulo II de 2016.

No entanto, a campanha do Democrata não foi nada animadora. A Pantera perdeu as três primeiras rodadas, e só venceu na quarta rodada, diante do Villa Nova. Em seguida, mais um jejum, desta vez de quatro jogos sem ganhar. O risco de rebaixamento era real.

No entanto, com duas vitórias seguidas contra Caldense e América-TO, o time alvinegro se salvou e entrou na última rodada apenas cumprindo tabela, terminando sua participação em décimo lugar, com dez pontos. Oito gols marcados e 17 sofridos.

História da equipe

O Democrata foi fundado em 13 de fevereiro de 1932, oriundo do extinto clube Ibituruna Foot-ball Club. Na época, a equipe era da cidade de Figueira do Rio Doce, distrito de Peçanha. Em 1938, Figueira emancipou-se de Peçanha e adotou o nome de Governador Valadares.

A primeira participação do Democrata no Campeonato Mineiro aconteceu em 1969, após a Federação Mineira de Futebol extinguir a divisão especial, no ano anterior. Em 1983, o Democrata conquistou a Taça Minas Gerais, torneio composto pelos cinco times que não se classificaram para o hexagonal final. A Pantera conquistou a taça ao vencer o Uberlândia por 2 a 1.

Foto: Democrata/Divulgação

A melhor campanha do Democrata no Campeonato Mineiro foi em 1991. A equipe alvinegra chegou ao hexagonal decisivo e terminou em segundo lugar, perdendo apenas para o Atlético, e conquistando a vaga para a Copa do Brasil de 1992. Em 2007 a Pantera chegou ao terceiro lugar, sendo eliminada na semifinal pelo Galo.