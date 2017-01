Lesionados, Otero e Léo Silva se representam ao Galo visando avanço de tratamento

Otero perdeu a reta final da temporada passada devido a uma lesão; venezuelano está em fase final de tratamento (Foto: Bruno Cantini/Atlético Mineiro)

Lesionados desde a reta final da temporada passada, o zagueiro e capitão do Atlético-MG, Leonardo Silva, assim como o meia venezuelano, Rómulo Otero, seguem em processo de recuperação de suas respectivas dores. Ainda sem condições de jogo, ambos se reapresentaram na Cidade do Galo nessa quarta-feira (5), e não seguirão com o clube mineiro para a disputa da Flórida Cup, torneio de pré-temporada que será disputado neste mês.

Capitão atleticano, Leonardo Silva sofreu uma séria lesão no tendão do músculo anterior da coxa, ainda em outubro do ano passado, e deve levar mais algumas semanas para se recuperar por completo. O zagueiro ficará no centro de treinamento fazendo trabalhos na academia. Com contrato encerrado no final de 2016, o camisa 3 renovou vínculo com o clube mineiro por mais um ano.

Contratado pelo Galo há pouco tempo, o meia Otero caiu nas graças da torcida quase que de maneira instantânea. Vindo de empréstimo junto ao Huachipato, do Chile, em julho do ano passado, o promissor venezuelano teve um problema no ligamento do joelho direito, em novembro.

Devido à gravidade da lesão, não pôde atuar na final da Copa do Brasil, e ainda segue processo de recuperação - já está correndo no campo e não precisa ficar apenas na academia. Com empréstimo terminando em julho deste ano, Otero poderá ser contratado pelo clube mineiro em definitivo ao fim do vínculo atual - o Atlético tem prioridade na negociação.

Ainda antes da reapresentação de todos os atletas do time principal, o Galo já definiu o grupo de jogadores que irão com o clube para a disputa da Flórida Cup. Com parte do elenco principal e o auxiliar técnico, Diogo Giacomini - que comandou o Atlético nos dois últimos jogos da temporada passada, após a demissão de Marcelo Oliveira -, foram realizados trabalhos físico e tático nessa quarta. Os demais jogadores do elenco principal se reapresentarão no próximo sábado (7).