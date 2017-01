Sem oportunidades no Atlético-MG, atacante Wescley é vendido ao Vissel Kobe-JAP

Wescley estava emprestado ao Ceará na última temporada (Foto: Christian Alekson/Ceará SC)

Sem oportunidades no Atlético-MG e acumulando seguidos empréstimos, a diretoria atleticana acertou a venda do atacante Wescley, de 25 anos, para Vissel Kobe, do Japão. Em 2016, o jogador estava emprestado ao Ceará.

O Atlético-MG receberá R$6 milhões pela transferência do jogador. Wescley atuou pelo alvinegro uma vez apenas. Em 2010, ano que alçou da categoria júnior para o profissional, entrou em campo diante do Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atacante entrou no segundo tempo no lugar do lateral-direito Rafael Cruz. O Galo era comandado pelo técnico Dorival Júnior.

Desde 2010, Wescley foi emprestado para o Democrata-SL, Vila Nova-GO, Red Bull Brasil, Ipatinga, Chapecoense, Santa Cruz, Ceará (duas vezes), e Ferroviária de Araraquara-SP. Em 2016, com o técnico Diego Aguirre, chegou a ser relacionado para disputar a temporada. Junto a ele, estavam os também atacantes Pablo e Henrique.

No Vissel Kobe, Wescley será comandado pelo técnico Nelsinho Baptista e terá como companheiro o volante Nilton, bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro em 2013 e 2014. No site oficial do clube japonês, o atacante demonstrou sua satisfação e fazer carreira fora do Brasil.

"Sinto uma grande alegria e felicidade. Ao mesmo tempo, sei da responsabilidade depositada em mim, que vem do exterior. Agradeço a confiança depositada pelo Vissel Kobe. Quero conquistar os objetivos traçados pelo clube", declarou Wescley.

Do elenco que encerrou a temporada 2016 já deixaram o Atlético-MG são: o zagueiro Edcarlos, os volantes Leandro Donizete e Júnior Urso, e o meia Dátolo. O meia Renan Oliveira, e o atacante Marion, jogadores que tinham contrato com o clube alvinegro, mas não eram aproveitados e seguidamente emprestados, também encerraram seus vínculos com o Galo.