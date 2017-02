Rafael Moura celebra primeiro gol do seu retorno ao Atlético-MG: "Emoção indescritível"

Rafael é cria da base alvinegra, onde foi revelado em 2003 (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

O jogo entre Atlético-MG e Uberlândia, realizado na tarde deste domingo (12), no Independência, caminhava para um embate sem gols. Porém, após o técnico Roger Machado trocar três peças no segundo tempo, o Galo conseguiu abrir a defesa do time alviverde e marcou três gols. Um dos jogadores que fizeram a diferença no duelo foi o atacante Rafael Moura.

O jogador substituiu o volante Elias e infernizou a defesa adversária, ajudando o Atlético a vencer por 3 a 0. Ele marcou o segundo gol do duelo e celebrou o feito. “Emoção indescritível. A gente já comentava na apresentação, e o momento chegou. Feliz demais por poder voltar a marcar, e o primeiro como profissional com a camisa do Atlético”, comemorou o camisa 13.

Revelado pelas categorias do Atlético em 2003, o jogador de 33 anos retornou ao clube para a disputa da temporada 2017. Com a saída do argentino Lucas Pratto para o São Paulo, Rafael Moura passou a ser a primeira opção de Roger Machado para substituir Fred.

O atacante ofereceu o gol contra o Uberlândia à sua família e à torcida atleticana. “Dedico [o gol] para a minha família, para a minha tia, que hoje é o aniversário dela, e para toda a torcida, que tem me incentivado muito. O que eu tenho feito é para esses torcedores”, destacou.

Rafael Moura ainda afirmou que a comemoração após balançar as redes foi em alusão ao He-Man, cujo apelido é uma das suas marcas. “Comemoração do He-Man. Torcida gritando, no último jogo gritou, hoje gritou muito, me emocionando. Então, nada mais justo do que eu fazer o He-Man para a torcida atleticana”, concluiu.

Outra opção de Roger para o segundo tempo, Maicosuel também marca

Além de Rafael Moura, o meia Maicosuel foi outro que desequilibrou na segunda etapa. O jogador entrou no lugar do apagado Cazares e participou de dois gols: construiu a jogada que culminou no tento de Rafael Moura e forneceu a assistência para o gol anotado por Fred.

Após o confronto, ele revelou uma conversa com o preparador físico do clube, Carlinhos Neves. “O jogo estava bem difícil, eles estavam marcando muito em cima. Antes de terminar o primeiro tempo, o Carlinhos chegou em mim e falou que o jogo era para mim, porque tinha que driblar e sair da marcação”, contou Maicosuel, que se mostrou contente por ter contribuído com a vitória do Atlético.

“Fico feliz em ajudar. Nosso trabalho é esse, então a gente saiu do banco e ajudou a equipe a ganhar. Por isso que o time do Atlético é muito forte, é um elenco muito qualificado. A gente tem que trabalhar, porque isso é fruto de trabalho”, findou.