Em tom de revanche, Atlético-MG enfrenta Libertad mirando liderança do Grupo 6

O Atlético-MG recebe o paraguaio Libertad na noite desta quarta-feira (26), às 19h30, na Arena Independência, com objetivo de voltar à liderança do Grupo 6 da Copa Libertadores. Após perder por 1 a 0 no Paraguai, os jogadores encaram este jogo como a oportunidade de revanche diante da equipe de Assunção. O duelo é válido pela quarta rodada da fase de grupos da competição sul-americana.

Após uma semana de cobranças, perante os resultados negativos em sequência - empate com a URT, e derrota para o clube paraguaio -, o clima na Cidade do Galo ficou mais leve depois de domingo (23). O Galo venceu o segundo joga da semifinal por 3 a 0, com direito a um belo futebol.

Um dia antes desse jogo alguns torcedores alvinegros foram até a porta do CT para cobrar raça e melhor desempenho dos jogadores, que encaram um calendário recheado de partidas decisivas daqui para frente.

Fred retorna ao time titular

Uma vitória contra o Libertard devolverá ao Galo a liderança do Grupo 6, que atualmente está ocupada pelo Godoy Cruz, que só joga na quinta-feira, às 21h45, contra o lanterna Sport Boys. A primeira colocação é importante pois garante a vantagem de decidir em casa os segundos jogos das oitavas de final.

O Atlético terá mudanças na equipe em relação ao jogo contra a URT. A primeira é que Marlone, não inscrito na fase de grupos, não poderá jogar. A briga pela vaga fica por conta de Cazares e Otero. Fred, que era dúvida após sentir a virilha no jogo lá no Paraguai, foi liberado pelo médico Rodrigo Lasmar após exames não apontarem lesões. O centroavante retorna ao time depois de cumprir suspensão contra a URT, no domingo. Com isso, Rafael Moura fica como opção no banco.

“A torcida quer ver um time como foi o de domingo, com intensidade, todo mundo marcando e correndo. Sabemos que a torcida estava insatisfeita pelos resultados e pelo jeito que estávamos jogando. Temos que jogar como foi contra a URT para chamar a torcida de novo para a gente”, disse o volante Rafael Carioca.

Libertad vem a Belo Horizonte com mudanças na equipe

A equipe paraguaia desembarcou em BH na segunda-feira (24). Um dia depois, o clube de Assunção treinou na Toca da Raposa. O técnico Jubero terá algumas mudanças na equipe em relação à que jogou contra o Galo, na semana passada: Antonio Bareiro ganhará a vaga no meio-campo no lugar Néstor Gimenez.

Assim como o Atlético, o Gumarelo busca a vitória na partida, já que uma derrota significará, praticamente, a despedida do clube da competição; um empate, por outro lado, mantém, mesmo que muito pouco, as chances da equipe de prosseguir na Libertadores. Para isso, Jubero manterá a mesma tática de uma linha de três zagueiros, um meio de campo bem postado, e um ataque formado por dois homens mais ofensivos.