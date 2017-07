Em rede social, Tardelli exibe sala de troféus com réplicas de suas conquistas pelo Atlético-MG

Período de Tardelli no Atlético é bem representado entre suas conquistas (Foto: Reprodução/Instagram)

O atacante Diego Tardelli é o 15º maior artilheiro da história do Atlético-MG. Em duas passagens pelo clube, o camisa 9 acumulou 106 gols, cinco títulos e um lugar de destaque na memória do torcedor alvinegro. Hoje, ele atua no Shandong Luneng, da China desde 2015, mas mesmo à distância sempre utilizou suas redes sociais para interagir com a massa.

Na virada da última sexta para o sábado (24), Tardelli postou uma foto da sala de sua casa em Santa Catarina, decorada com suas principais conquistas individuais e coletivas, incluindo réplicas das taças conquistadas com o Galo, incluindo a Copa Libertadores de 2013 e a Copa do Brasil de 2014. O atacante, inclusive, tem as datas das duas conquistas tatuadas no braço.

Dentre as conquistas individuais, se destacam os objetos utilizados quando o jogador vestiu a camisa da seleção brasileira, o prêmio de Craque do Brasileirão, e as Bolas de Prata de 2009, 2013 e 2014, quando o jogador, atuando pelo Atlético, esteve na seleção do Campeonato Brasileiro.

O jogador chegou ao time em 2009, ano em que foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Deixou o clube em 2011, tendo anotado 73 gols durante essa passagem. Diego Tardelli retornou ao Galo em 2013 quando formou o ataque campeão da Copa Libertadores com Bernard, Jô e Ronaldinho Gaúcho.

O camisa 9 deixou o clube novamente em 2014, após conquistar mais títulos inéditos com o Galo, como a Recopa Sul-Americana e a Copa do Brasil, anotando um gol na segunda partida da final contra o Cruzeiro, que garantiu a taça para o time alvinegro. Em sua segunda passagem, Tardelli marcou 33 gols.