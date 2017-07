Presidente do Atlético-MG reconhece problemas na zaga, mas avisa: "Vamos olhar para a base"

Nepomuceno garante apoio ao técnico Roger Machado (Foto: Bruno Cantini/Atlético)

A zaga do Atlético-MG é novamente um problema. Em entrevista à Rádio Super Notícia FM, o presidente Daniel Nepomuceno admitiu os problemas do setor defensivo do time alvinegro, mas disse que espera uma oportunidade para contratar.

"Depois de domingo, veio a tranquilidade e a satisfação de saber que a gente tem revelado bons zagueiros, que tem até nos ajudado a pagar as contas. É difícil contratar zagueiro. Claro que a zaga nos preocupa. Se aparecer a oportunidade de contratar, nós vamos buscar", afirmou.

Recentemente, o Galinho foi campeão da Copa do Brasil Sub-20, e na partida contra a Chapecoense, alguns jogadores das categorias de base foram aproveitados. Nepomuceno fez questão de elogiar a base alvinegra que pode se tornar a solução na defesa.

"O problema é que a maioria já disputou o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores, e aí não poderia jogar. Se tiver um bom zagueiro vamos trazer. Se não, vamos olhar para a base", afirmou.

Em meio a uma maratona de jogos com a disputa do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, o presidente garantiu apoio ao técnico Roger Machado e admitiu ter confiança no trabalho até o momento.

"A conversa com Roger e com o grupo foi de apoio e cobrança. O presidente não pode fugir da sua obrigação, mas a responsabilidade tem d ser de todos. Roger tem o apoio do grupo e é bom treinador. A gente não pode, em momento ruim, se tornar torcedor e acabar com um trabalho que a gente acredita", completou.

Na atual temporada, o Galo tem 63% de aproveitamento, sendo 20 vitórias, oito empates e oito derrotas. Na partida desta quinta-feira (29) contra o Botafogo, o Atlético vai em busca da primeira vitória sobre o Fogão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. No total são seis confrontos, entre eles três empates e três vitórias da equipe carioca.