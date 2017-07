Fábio Santos vê Atlético superior ao Botafogo e lamenta empate: "Um pecado"

Para Fábio Santos, Atlético perdeu a chance de garantir três pontos fora de casa (Foto: Bruno Cantini/Atlético MG)

Botafogo e Atlético se enfrentaram nesse domingo (10) pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes saíram de campo com o empate em 1 a 1. O resultado poderia até ser comemorado pelo time mineiro, mas as circunstâncias da partida fizeram o placar ser amargo para o Galo. Os alvinegros de Belo Horizonte desperdiçaram uma cobrança de pênalti quando já estavam à frente no placar e ainda tomaram o gol de empate nos acréscimos do segundo tempo.

Com o resultado, o Galo deixou a oportunidade de se integrar aos seis primeiros colocados do campeonato. O lateral- esquerdo Fábio Santos lamentou os pontos perdidos na partida, ressaltando o bom desempenho da equipe durante o jogo.

"Primeiro que é um pecado empatar um jogo como esse, em que fomos superiores do começo ao fim e criamos inúmeras situações de gol. Nós deixamos dois pontos importantíssimos no campeonato. Ficamos chateados pela partida que fizemos e a maneira como o jogo terminou", declarou Fábio Santos.

Com o resultado o Atlético termina o domingo na oitava posição do campeonato. A próxima partida do time acontecerá na quarta-feira (12), quando o Galo recebe o Santos, na Arena Independência, pela 13ª rodada do Brasileirão.