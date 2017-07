Após longo tempo fora por contusão, Adilson espera retornar ao time titular do Atlético-MG

Jogador espera se firmar novamente na equipe titular (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Vinte e um de maio de 2017: essa foi a data da última partida do volante Adilson com a camisa do Atlético-MG. Após um longo tempo fora, o jogador espera retornar ao time titular e ter as mesmas atuações, como nas partidas diante de Godoy Cruz, pela Copa Libertadores, e Cruzeiro, pelas finais do Campeonato Mineiro.

Com chance de atuar neste domingo (16) contra o Atlético-GO, em Goiânia, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, Adilson afirmou que se sente bem fisicamente para ajudar a equipe.

“Já me sinto bem fisicamente, me recuperei bem do problema que tive, estou em um bom ritmo de treino, tenho entrado aos poucos nos jogos e estou me sentindo bem. Então, passando essa confiança de novo para o Roger e estava ansioso já para voltar, começar uma partida. Então, se ele decidir assim, estarei bem preparado”, disse.

O volante ressaltou que a equipe precisa voltar a ter atuações que creditavam ao Atlético ao posto de favorito no campeonato. Segundo o atleta, compactação e velocidade são a chave para o sucesso.

“Claro que, com o grupo que temos, a gente esperava, a essa altura, estar com uma pontuação melhor. Tirando o Corinthians, ali embaixo, há certo equilíbrio e a gente já começa a pensar em dois ou três jogos que poderíamos ter vencido para estar entre os cinco primeiros. Então, realmente, são os detalhes. A cada rodada, a gente vê a dificuldade que é, seja em casa ou fora. São todos jogos difíceis, independente da posição do adversário também. Temos que ter como modelo alguns jogos que fizemos em que o time foi compacto o tempo inteiro e saiu com inteligência para matar os jogos”, ressaltou o volante.