Volante Gustavo Blanco aparece entre relacionados e pode estrear contra Atlético-GO

Google Plus

Blanco esteve no banco contra o Santos, mas não entrou em campo (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

O Atlético-MG viaja para Goiânia na tarde deste sábado (15) para a partida contra o Atlético-GO, domingo (16), às 16h, em Goiânia, válida pela 14ª rodada do Brasileirão. O volante Gustavo Blanco foi a novidade na lista dos relacionados. O atleta chegou ao Galo por empréstimo de um ano.

Contratado recentemente, o jogador foi relacionado pela primeira vez para a partida contra o Santos, na última quarta-feira (12), mas não fez a sua estreia.

O treinador Roger Machado sinalizou a entrada do lateral-esquerdo Leonan, que substitui Fábio Santos após tomar terceiro cartão. Roger não deu pistas sobre a possível escalação alvinegra. O volante Adilson, recuperado de lesão, é cotado para começar entre os 11 titulares.

+ Após longo tempo fora por contusão, Adilson espera retornar ao time titular do Atlético-MG

No ataque, resta apenas uma dúvida: Robinho e Marlone disputam a última vaga. O treinador comentou sobre a fase do camisa 7 alvinegro, que vem sendo alvo de críticas dos torcedores.

"Em alguns momentos o jogador passa por uma crise técnica, mas acontece. Contra o Botafogo, o Robinho foi muito bem. No jogo seguinte, por opção, jogaram Marlone e Cazares, o Robinho entrou no segundo tempo. No último jogo, o Marlone foi titular em função de dar a ele uma oportunidade, à medida que ele vinha entrando bem, já tinha decidido jogo contra a Chapecoense, contra o Botafogo. É justo. Na função de centro, hoje, o Cazares é titular", disse.