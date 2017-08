Com gol de Clayton, Atlético-MG bate Internacional e avança na Copa da Primeira Liga

O Atlético-MG venceu o Internacional, na noite desta quarta-feira (31), por 1 a 0, no Beira Rio, e avançou para a semifinal da Copa da Primeira Liga. O atacante Clayton, que foi voltou ao clube após empréstimo ao Corinthians, marcou o único gol da partida. Ambos os times entraram em campo com equipes alternativas.

Agora, o Galo enfrentará o Paraná Clube no próximo sábado (2), às 19h, na Arena Independência. O clube paranaense tirou o Flamengo, nos pênaltis.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético voltará a campo contra o Palmeiras, no Independência, no outro sábado (9), às 16h. Já o Internacional jogará contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, também no sábado (9), mas às 16h30, pela Série B do Brasileirão.

Confira o lance a lance do jogo:

O Galo avança para a semifinal da Primeira Liga!

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

50' FIM DE JOGO!

49' Lateral para o Inter.

47' NÃO, SASHA! López toca pra Camilo, que toca para Sasha e o atacante manda pra longe do gol.

46' MAIS CINCO! Árbitro dá cinco minutos de acréscimo.

45' SUBSTITUIÇÃO! Sai Leonan e entra Mansur.

45' Lateral para o Atlético-MG.

44' Inter tenta a pressão, mas a zaga alvinegra tira o perigo.

42' GIOVAAAAAAAAAANNI! TRÊS VEZES! Sasha, Nico López e Roberson tentam, mas Giovanni salva e mantém o placar favorável.

41' Lateral para o Internacional.

40' Robinho toca para Leonan, que tenta o chute e na sobra Fred pega a bola, mas o impedimento é assinalado.

39' Lateral para o Galo.

37' PRA FOOOOORA! Troca de passes entre Camilo e Roberson e o garoto manda para linha de fundo.

36' Internacional consegue recuperar a bola e troca passes no campo de defesa.

35' Atlético pressiona no campo de ataque pelo lado esquerdo com Leonan e Robinho.

33' Atendimento entra em campo para verificar situação de Camilo.

32' BREEEMER! Blitz do Inter, Sasha chuta e Bremer tira em cima da linha.

31' Camilo parece estar sentindo a perna esquerda, mas o Inter já fez todas as substituições.

30' SUBSTITUIÇÃO! Sai Clayton e entra Marlone.

29' Falta para o Galo no meio de campo.

27' Clayton cai na área, mas o juiz manda seguir o lance.

25' SUBSTITUIÇÃO! Sai Joanderson e entra Roberson.

24' Falta para o Galo em seu campo de defesa.

23' Clayton tenta o passe para Fred, mas é interceptado pela zaga colorada.

22' Falta de ataque de Junio. Bola do Galo.

20' PRA FOOOOOOORA! Robinho faz a parede e toca para Clayton, que devolve para Robinho e manda para Fred, que erra o chute.

18' Atlético tenta chegar ao ataque com Robinho, mas o camisa 7 erra o passe para Fred.

17' Internacional troca passes no campo de ataque.

16' Falta para o Internacional.

15' SUBSTITUIÇÃO! Sai Valdívia e entra Ralph.

13' GIOVANNI! Nico López faz bela jogada e Giovanni espalma para escanteio.

12' SUBSTITUIÇÃO! Sai Carlos e entra Sasha.

11' Robinho entra na área, tenta o chute cruzado, mas o goleiro fica com a bola.

10' Roger Bernardo afasta e cede o lateral para o Inter.

9' Nico López puxa Leonan e a bola continua com a equipe alvinegra.

8' Lateral para o Atlético.

7' NÃO VALEU! Joanderson recebe a bola, tenta o chute, mas estava em posição de impedimento.

6' Falta para o Galo no meio de campo.

4' Carlos divide com Giovanni, o árbitro manda seguir e Gabriel afasta o perigo.

2' Valdívia arrisca de fora da área, mas a bola sobe e passa longe do gol.

0' Recomeça o jogo!

SUBSTITUIÇÃO! Sai Alex Santana e entra Edenilson.

FALA, CLAYTON!

"Só tenho a agradecer a oportunidade, mas agora tenho que mostrar em campo. Fizemos um bom primeiro tempo e temos que voltar nessa pegada para a segunda etapa", avaliou.

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

45' MAIS UM! O árbitro sinaliza mais um minuto de acréscimo.

44' Nico López tenta o chute rasteiro e Giovanni manda para escanteio.

43' Árbitro para o jogo e vai conversar com Rogério Micale e seu auxiliar técnico.

41' GIOVAAAAANNI! Camilo cobra a falta direto e Giovanni manda para escanteio.

40' Bremer comete falta em cima de Camilo. Bola perigosa para o Inter.

39' GOOOOOOOOOOOOOL DO GALO! Fred toca para o Clayton, que chuta rasteiro de fora da área e marca seu primeiro gol na volta ao Atlético!

37' Falta para o Inter em seu campo de defesa.

35' PRA FORA! Valdívia toca de peito para Leonan dentro da área, o lateral chuta e a bola é desviada. É escanteio para o Galo!

33' Jogo começa a ficar mais aberto e o Galo chega em velocidade com Robinho, que é desarmado e a bola vai para escanteio.

32' Atlético arma boa trama com a descida de Yago para o ataque, que toca para Valdívia e é interceptado na hora do cruzamento.

30' CAIU! Carlos recebe a bola na cara do gol, Bremer divide com o centroavante, que se enrola e cai sozinho.

28' Lateral para o Atlético.

26' Galo troca passes em seu campo de defesa.

23' Até o momento, ambas equipes erram muitos passes. Inter tenta o jogo com Nico López e Carlos, enquanto os visitantes chegam ao ataque com a dupla Valdívia e Robinho.

21'LEVANTA! Disputa de bola entre Carlos e Bremer, o centroavante cai na área, pede pênalti, mas o árbitro mandou levantar.

20' Lateral para o Atlético-MG.

19' NÃO FOI DESSA VEZ! Nico López cruza, Carlos cabeceia e a bola sai por cima do gol.

18' Atlético troca passes no meio de campo, o Inter tenta subir a marcação.

15' UUUUUUH! Valdívia entra na área, toca para Robinho, que não consegue chegar a tempo e a zaga afasta.

14' Lateral para o Galo.

13' Valdívia tenta a bola longa para Clayton, mas exagera na força e é tiro de meta para o Internacional.

12' Charles exagera na força e comete falta em Roger Bernardo.

11' Lateral para o Galo.

10' Junio cobra o lateral dentro da área, Gabriel desvia e cedo o escanteio para o Inter.

9' Valdivia tenta o lançamento para Robinho, mas Danilo Silva afasta em carrinho limpo.

8' Marcos Rocha inverte para Robinho, que toca para Leonan e a zaga tira o perigo.

7' Camilo cobra mal, a bola bate na barreira e o Galo tenta sair em contra-ataque.

6' FALTA! Charles tenta o chute, Yago bloqueia com a mão levantada e é falta para o time da casa.

5' Internacional toca passes em seu campo defesa. O Atlético sobe a marcação e pressiona.

4' PAROU! Joanderson toca para Carlos dentro da pequena área, mas o bandeirinha assinala o impedimento.

3' Falta de Rocha no meio de campo. É posse do Internacional.

2' Marcos Rocha força a jogada e é mais um lateral para o Galo.

1' Leonan tenta o cruzamento e Danilo Silva cede o lateral.

0' INÍCIO DO JOGO!

O hino toca no Beira Rio!

Equipes já estão preparadas para entrar em campo!

ÚLTIMO JOGO!

No ano passado, o Galo venceu o Inter, por 3 a 1, na Arena Independência, pelo Campeonato Brasileiro.

FALA, CHARLES!

"É um campeonato importante para a gente. Todo campeonato que o Inter vai disputar é para título. Então, a gente está muito focado na Primeira Liga. Queremos ganhar mais um título para o Inter para valorizar todo mundo. Então, é importante para todos. Queremos buscar este título e vencer este jogo contra o Atlético", comentou.

FALA, YAGO!

"Apesar do pouco entrosamento, nós que estamos jogando menos temos que aproveitar essa chance e buscar a classificação. O grupo está indo com total dedicação. Estamos encarando como uma decisão, como é realmente”, disse.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO INTER!

Marcelo Lomba; Junio, Danilo Silva, Ernando e Iago; Charles, Alex Santana, Camilo, Carlos e Nico López; Joanderson.

O Inter deve entrar com a equipe reserva. O meia Camilo e o atacante Nico López terão oportunidade de atuar juntos. O centroavante Carlos, ex-Galo, também participará.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GALO!

Giovanni; Marcos Rocha, Bremer, Gabriel, Leonan; Roger Bernardo, Yago, Valdivia; Clayton, Fred, Robinho.

Para essa partida, o Atlético-MG entrará em campo com uma equipe alternativa. A maioria dos titulares ficaram em Belo Horizonte, enquanto Otero e Cazares estão servindo as suas seleções.

TROCAS DE TIME!

O meia Valdívia chegou por empréstimo ao Atlético por um ano e o centroavante Carlos também trocou de equipe e agora defende o Inter, também por empréstimo.

Mesmo na Série B, o Colorado tem um bom retrospecto nesta temporada contra equipes da primeira divisão. O Internacional venceu duas partidas (Palmeiras e Fluminense), empatou três (Grêmio e Corinthians) e perdeu apenas uma (Palmeiras).

No histórico do confronto, o Internacional leva a melhor. São 30 vitórias da equipe gaúcha contra apenas 20 dos mineiros. Além disso, são 19 empates.