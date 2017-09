Três anos atrás: Diego Tardelli relembra gol em final da Copa do Brasil contra Cruzeiro

Galo venceu o rival Cruzeiro por 1 a 0, no segundo jogo da Copa do Brasil 2014 (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Nesta quinta-feira (7), Cruzeiro e Flamengo fazem a primeira partida da final da Copa do Brasil 2017, no Maracanã. Há três anos, Diego Tardelli marcava o gol do título do Atlético-MG sobre a Raposa. Em seu Instagram, o camisa 9 publicou um vídeo que relembrava o lance do 1 a 0 no Mineirão.

No jogo de ida, Luan e Dátolo marcaram os gols que garantiram a vantagem para a partida de mando celeste. Ídolo no Galo, Tardelli ainda não havia marcado naquela edição da Copa do Brasil.

Em entrevista após o título, Tardelli ainda comentou da sensação de ganhar uma final em cima do arquirrival. "Pra mim é uma sensação incrível, ganhar do Cruzeiro em uma final , pela rivalidade que tem, é melhor que Libertadores", disse o camisa 9, à época.