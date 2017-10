Felipe Santana vê defesa sólida como ponto crucial para boa fase do Galo: "Tudo começou a mudar"

Foto: Bruno Cantini/Atlético

A chegada de Oswaldo de Oliveira deu novos ares ao Atlético-MG. Em cinco partidas sob o comando do novo técnico, a defesa alvinegra foi vazada apenas no empate contra o Sport, por 1 a 1, na última rodada do Brasileirão. Substituto de Leonardo Silva, o zagueiro Felipe Santana esteve presente em quatro das cinco partidas e destacou a importância do bom momento defensivo.

"Todo bom time começa por uma defesa sólida. Creio que nossa equipe tomou consciência desse adjetivo no futebol e vem seguido isso à risca. Estamos nos preocupando com detalhes e, a partir do momento que despertamos essa consciência, tudo começou a mudar", disse.

Durante a temporada, o Galo não mostrou regularidade em campo e sofreu com altos e baixos. Nesta reta final de campeonato, Felipe Santana vê a equipe mais preparada para retomar o caminho de vitórias e garantir a vaga no G-7 do Brasileirão.

"Tudo que não nos mata, nos fortalece. Nós sofremos muito no campeonato, com tropeços que não esperávamos. Aconteceu, serviu de lição. Tivemos diversas trocas de técnico, e isso nos prejudicou, nos calejou. Nossa equipe sofreu no momento que podia sofrer e nos conscientizamos que é preciso concentração total nesta fase do Campeonato", avaliou.

Faltam apenas dez rodadas para o término do Campeonato Brasileiro. Pensando na vaga da Libertadores, Felipe Santana comentou da importância de corrigir os erros da equipe para cumprir a meta do ano.

"A reta final é aquele momento que todas as equipes começam a sair ou colocar o gás final para fora, e com a gente não é diferente. Temos que corrigir os detalhes e os erros na conversa. Temos procurado corrigir esses detalhes na conversa, porque a distância entre um jogo e outro é muito curta", concluiu.