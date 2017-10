Fábio Santos solta palavrão e esbraveja após nova derrota do Atlético-MG no Independência

A irritação com o desempenho transcendeu as arquibancadas e chegou dentro de campo (Foto: Bruno Cantini/Atlético MG)

Perder dentro de casa já faz parte da rotina do torcedor do Atlético-MG em 2017, mas a cada novo resultado negativo, a torcida alvinegra não deixa de manifestar sua indignação. A derrota por 3 a 2 para a Chapecoense, na noite dessa quarta-feira (18), foi a oitava em 15 jogos como mandante. O aproveitamento do Galo jogando na Arena Independência nesse Campeonato Brasileiro é de cerca de 33%.

O Atlético saiu na frente na partida, mas não conseguiu segurar o resultado. O time ainda jogou boa parte do segundo tempo com um jogador a menos, já que Elias foi expulso no início da etapa final.

A atuação irritou a torcida, que vaiou alguns nomes e pediu raça à equipe, mas não foram apenas os torcedores que saíram sem paciência da partida. O lateral-esquerdo Fabio Santos, autor da assistência que originou o segundo gol do Galo, desabafou na saída do gramado.

“Fazer o quê? Começou bem, depois eles adiantaram a marcação e a gente não se encontrou no jogo. Conversarmos 600 vezes: se não der para ganhar a p**** do jogo, não perde. Mas montado a gente consegue tomar a p**** do gol”, esbravejou o jogador, se referindo ao terceiro gol da Chapecoense, marcado aos 34 minutos do segundo tempo, quando o Atlético já jogava com um homem a menos.

Análise de Robinho

Um dos nomes mais contestados durante a temporada, Robinho completou, contra a Chapecoense, seu centésimo jogo com a camisa atleticana. Na saída do gramado, o atacante foi econômico em sua avaliação sobre a atuação do time.

“Foi um jogo muito ruim, a gente recuou um pouco. O time deles veio para cima e deixamos eles crescerem. Infelizmente não fizemos um bom jogo”, declarou Robinho.

Com o resultado, o Atlético se manteve na nona colocação, podendo perder posições após o complemento da rodada na quinta-feira (19). A derrota mantém o time a cinco pontos da zona de classificação para a Copa Libertadores de 2018, apontada pelo presidente Daniel Nepomuceno como a obrigação do time na temporada.

O próximo desafio do time treinado por Oswaldo de Oliveira não será tranquilo, já que o Galo vai até o Mineirão enfrentar o Cruzeiro, que tem o mando de campo no clássico. A partida, válida pela 30ª rodada do Brasileirão, acontecerá no domingo (22), às 17h.