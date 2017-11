Atlético-MG e Grêmio anunciam oficialmente fim da dívida em negociação de Victor

Depois de cinco anos a situação se resolveu entre os clubes. (Foto: Bruno Cantini-Atlético MG)

O goleiro Victor chegou ao Atlético-MG em 2012. De lá para cá virou ídolo da torcida, participando de forma decisiva nas campanhas vitoriosas do clube no período, mas também foi peça central em um imbróglio financeiro envolvendo o Galo e o Grêmio, seu ex-clube.

Os valores acertados entre as diretorias envolviam o pagamento de 3 milhões de euros (cerca de 7,6 milhões de reais à época) ao time gaúcho e ainda a transferência do zagueiro atleticano Werley para Porto Alegre, com metade de seus direitos econômicos.

De acordo com o Grêmio, apenas metade do valor acertado entre os clubes foi pago pelo Atlético. A dívida foi reconhecida pelo sistema judiciário do Rio Grande do Sul e os valores avaliados giravam em torno de 14 milhões de reais.

A dívida chegou a motivar, inclusive, o bloqueio de parte do dinheiro recebido pelo Galo na venda do atacante Lucas Pratto ao São Paulo, os valores se aproximavam de 10,5 milhões de reais.

O zagueiro Werley, envolvido na transação também foi ponto de disputa nos bastidores entre as equipes. O jogador foi emprestado pelo time gaúcho ao Santos e ao Figueirense e a diretoria atleticana alegava ter direito à parte dos valores envolvendo as negociações.

Nesta quarta-feira (08), uma nota divulgada no site oficial dos dois clubes anunciou o fim das pendências entre as duas partes. Embora o valor oficial pago pelo Galo não tenha sido divulgado, veículos da imprensa gaúcha especulam que ele gire em torno dos 9,5 milhões de reais. O acordo encerra a dívida atleticana e evita novas situações de bloqueio de valores, como ocorrido na venda de Pratto.

Confira a nota divulgada pelos clubes

Nota Oficial - Atlético e Grêmio encerram pendências judiciais

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense e o Clube Atlético Mineiro vêm a público comunicar que, através de concessões mútuas, alcançaram um acordo para encerrar todas as pendências judiciais e arbitrais originárias de 2012 e que envolveram os direitos sobre os atletas Victor Leandro Bagy e Werley Ananias.

Com isso, os clubes agradecem os advogados dos clubes e todos que estiveram, direta e indiretamente, envolvidos em todas as etapas do complexo e vitorioso processo de negociação.

As Diretorias