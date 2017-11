Ex-Corinthians, Ralf é oferecido ao Atlético-MG, mas pedida salarial dificulta negociação

Volante viveu grandes momentos no Corinthians e chegou à Seleção Brasileira (Foto: Alex Domanski/Reuters)

O volante Ralf deixou o Brasil para o futebol chinês em alta. Bicampeão brasileiro e campeão da Libertadores e do Mundial pelo Corinthians, o jogador deixou o clube paulista para integrar o elenco do Beijing Guoan, da China. Agora, encerrando o contrato com o time da capital chinesa, Ralf foi oferecido ao Atlético-MG, mas o alto valor do salário é um obstáculo para a transferência.

Com contrato com o clube chinês até o fim de 2017, o Galo não gastaria nada para trazer o jogador, mas o salário, que gira em torno de R$ 350 mil mensais. O valor dificulta a negociação, já que a postura do time alvinegro para 2018 é de diminuir os gastos com jogadores veteranos.

Volante de marcação, Ralf teve seu auge no Corinthians quando formou dupla com Paulinho, hoje no Barcelona. No período, o jogador chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira. Ralf também teve destaque ao lado de Elias, hoje no Galo, durante a campanha do título de 2015.

Ralf ocuparia a função de volante mais pegador, característica das mais estimadas pelo torcedor atleticano, que neste ano ainda não aprovou Adilson e teve problemas com Rafael Carioca, jogador de características mais técnicas.

Com 33 anos, o jogador também foi especulado no Corinthians, mas o clube negou estar negociando com seu ex-jogador, que saiu brigado do clube após ter apalavrado sua permanência em São Paulo.