Em primeiro teste da temporada, Botafogo controla partida e vence Rio Branco-ES

A temporada começa com um bom futebol do Botafogo, que venceu o amistoso contra o Rio Branco - ES, por 4 a 0, na tarde deste domingo (22), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica/ES. Dois gols foram marcados por Pimpão, um de Montillo e outro de Sassá. O jogo foi tranquilo para o Glorioso, que soube controlar e envolver o adversário.

O técnico Jair Ventura modificou bastante o time para observar as peças que terá à disposição neste primeiro semestre. Destaque para os jovens da base, que entraram no segundo tempo e mostraram regularidade dentro do jogo.

Camilo jogou apenas 30 minutos do segundo tempo, pois foi poupado por conta de sua convocação para a Seleção Brasileira, que joga no meio de semana. Não foi desta vez que o torcedor viu o meia atuando ao lado de Montillo, principal reforço da temporada.

Jogo importante para Jair observar o elenco

O Botafogo deu logo o cartão de visitas aos nove minutos, quando Pimpão abriu o placar após jogada do lateral-direito Jonas, um dos oito reforços do Glorioso para a temporada. Logo em seguida, aos 12, Roger dominou a bola e rolou para Pimpão na entrada da área, que finalizou colocado no canto esquerdo do goleiro.

Os primeiros vinte minutos foram de bastante intensidade e com o meio-campo do Botafogo envolvendo o adversário. No final do primeiro tempo, Montillo, novo camisa 7 alvinegro, ampliou o placar com belo drible no zagueiro e finalização cruzada.

No intervalo, o Rio Branco substituiu algumas peças e o Botafogo trocou o time inteiro. Com destaque para o artilheiro Sassá, que entrou no lugar do Roger, e com seu faro de gol, aumentou o placar logo aos cinco minutos do segundo tempo.

O ritmo do jogo caiu devido ao pouco entrosamento dos atletas, porém foi importante para os jovens da base do Botafogo e o reforço Gilson, que tiveram a oportunidade de jogar e mostrar serviço ao técnico Jair Ventura.

Este foi o último teste do Glorioso antes da estreia oficial na temporada, que será na quarta-feira (25), pelo Campeonato Carioca, diante do Madureira, em Moça Bonita. Logo após, tem Copa Libertadores da América, no dia 1º de fevereiro, contra o Colo-Colo, no Nilton Santos, pela primeira fase.