Jogo Corinthians x Palmeiras ao vivo hoje no Campeonato Paulista 2017

Boa tarde, torcedor! Acompanhe o clássico entre Corinthians x Palmeiras ao vivo pela quinta rodada do Campeonato Paulista 2017 às 21h45 na VAVEL Brasil hoje!

Palmeiras e Corinthians divulgaram em suas redes sociais um vídeo comemorando o centenário do clássico.

O Primeiro Dérbi Corinthians x Palmeiras da história foi no dia 6 de maio de 1917. Caso as duas equipes joguem a final do Paulistão será o Dérbi de aniversário, pois a final do campeonato está marcada para o dia 7 de maio

Jogo do Palmeiras ao vivo hoje

A Arena Corinthians será o palco da partida entre Corinthians e Palmeiras ao vivo hoje. As equipes jogaram no estádio do Timão quatro vezes e o Verdão tem vantagem. Foram 2 vitórias para o Palmeiras por 2 a 0 um empate, onde o Verdão levou a melhor nos pênaltis e o Corinthians ganhou apenas uma vez, na estreia do estádio no Dérbi, em 2014.

A maior goleada do clássico pertence ao Palmeiras, em 1933 o Alviverde deu um show no estádio Palestra Itália vencendo seu arqui-rival por 8 a 0.

A primeira partida entre as duas equipes foi em 1917, na época o Palestra Itália ganhou do Corinthians por 3 a 0 com três gols de Caetano.Partida a qual foi disputada no antigo Palestra Itália, onde hoje é o moderno Allianz Parque

Corinthians x Palmeiras ao vivo

Dérbi entre Corinthians e Palmeiras completa em 2017 seu centenário. Em 100 anos foram até agora foram 361 partidas, o Verdão ganhou 129 vezes, Timão terminou como vencedor em 122 oportunidades, houve 110 empates, o Alviverde balançou as redes 518 vezes enquanto o Corinthians fez 472 gols.

A rivalidade entre Palmeiras e Corinthians é gigante, a CNN considera o nono maior clássico do mundo e a maior rivalidade do futebol brasileiro, a Football Derbies outro veículo especializado, considerou o derby paulista entre os quatro maiores clássicos do futebol mundial

O Timão bateu o Audax fora de casa na última rodada. Vitória por 1 a 0.

O Palmeiras lidera o grupo C também com 9 pontos. Na última rodada o Verdão venceu o Linense por 4 a 0.

O Corinthians, dono da casa, é o líder do grupo A com 9 pontos, na frente de Ituano, São Bernardo e Botafogo.