Carille valoriza vitória e grande atuação no Moises Lucarelli

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

O Corinthians visitou a Ponte Preta em Campinas e não tomou conhecimento do adversário. Com ótima partida de Rodriguinho, o Corinthians venceu por 3 a 0 e abriu ótima vantagem para decidir em casa.

Em entrevista coletiva, Fábio Carille admitiu a boa atuação da equipe: "Um jogo muito consistente, jogadores cumprindo muito bem seu papel, entendendo o que era o jogo. Estudamos muito a Ponte Preta desde os jogos contra o Santos. Quando nós jogamos aqui, o treinador ainda não era o Gilson Kleina. Saímos daqui com uma grande vantagem, sabemos que ainda há outra parte, mas é uma grande vantagem."

Quando perguntado sobre o desempenho de sua equipe, Carille respondeu assim: "Estudamos muito a Ponte Preta e mostramos coisas determinantes, claro que não posso falar, até por respeito, por ter mais um jogo. Deixei claro no dia 22 de dezembro, quando fui oficializado como técnico, que seria um time de muita entrega, que faltou ano passado, e muita organização. E está sendo. Nunca prometi títulos e nunca vou prometer, mas o torcedor pode esperar um time muito determinado. Essa será a semana que mais vou fazer cobranças para termos uma semana séria. É importante para termos o resultado semana que vem."

Rodriguinho foi o nome do jogo e agradou muito o técnico do Timão. "Depois de tantas mudanças ano passado, Rodriguinho puxou a responsabilidade e foi o melhor jogador do Corinthians no segundo semestre. Foi prejudicado por uma lesão, mas conseguiu treinar e está melhor. A gente começou com uma ideia de 4-1-4-1, mas com Jô muito isolado. O 4-2-3-1 dá mais liberdade para ele. Jadson acrescentou muito. Foi o melhor jogo do Rodrigo no ano."

Entretanto, Rodriguinho levou o segundo cartão amarelo e perderá o jogo da volta e o técnico Carille já supôs uma solução: "Posso manter Jadson pelo lado trazer um por dentro no lugar do Rodrigo, trazer o Jadson para dentro e botar mais um de velocidade. A partir de terça-feira vamos definir."

Para finalizar, Carille relembra o assunto da "quarta força": "Quando falei da quarta força, falei em tom de brincadeira, as vezes não dou risada, vocês vão me conhecendo. Até a gente achava que era quarta força. Palmeiras campeão e reforçando, Santos com Lucas Lima, Ricardo Oliveira, São Paulo contratando. Mas nos fechamos para trabalhar. Errei algumas vezes, mas nunca deixei de priorizar a defesa, sabia que forte atrás as coisas acontecem."

O Corinthians volta a campo contra a Ponte Preta pelo segundo jogo da final do Campeonato Paulista na Arena Corinthians no próximo domingo, às 16h. A equipe pode até perder por dois gols de diferenças que levanta a 28ª taça do Paulistão.