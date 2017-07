Fatal nas finalizações, Corinthians aumenta invencibilidade no Derby e sobra na liderança

INCIDENCIAS: Derby centenário válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, disputado no Allianz Parque na noite desta quarta-feira (12)

Se o Palmeiras queria levar a melhor no Derby disputado em casa e manter a invencibilidade dentro de seus domínios que dura aproximadamente um ano, não deu certo. Se o Corinthians quisesse aumentar para 27 a quantidade de jogos sem perder, precisava colocar ao máximo a consistência defensiva e a eficiência nas finalizações. Tudo favoreceu o Timão. E os alvinegros levaram a melhor mais uma vez em um dos principais jogos do futebol brasileiro.

Preciso nas finalizações, o time de Parque São Jorge venceu por 2 a 0, com gols de Jadson e Guilherme Arana. O duelo aconteceu no Allianz Parque, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2017, na noite desta quarta-feira (12).

Com o resultado, o Timão dispara na liderança do Brasileirão, com 35 pontos ganhos, temporariamente 12 a mais que o segundo colocado, o Santos. Além disso, o time mantém a invencibilidade na competição nacional. Por outro lado, o Verde cai para a sexta posição, com 19 pontos.

A próxima rodada será disputada nesse fim de semana. O Corinthians encara o Atlético-PR na Arena às 19 horas do sábado (15). Por sua vez, o Palmeiras encara o Vitória às 11 da manhã do domingo (16), em mais um jogo disputado no Allianz Parque.

Palmeiras mais pressionado, mas Timão sai na frente

Nos primeiros minutos, o Corinthians tirou a velocidade do jogo no início. O lado esquerdo era o mais usado, com Guilherme Arana e Romero. O Palmeiras aproveitava o mando de campo e a pressão da torcida. Aos poucos, o verde encurralava no campo de ataque, mas não conseguia furar o bloqueio e chegar à meta adversária.

O lance que desequilibrou o primeiro aconteceu aos 21 minutos. Romero evitou saída de bola na linha de fundo, deu preciso lançamento para Guilherme Arana e Bruno Henrique calçou o lateral-esquerdo dentro da área. Na cobrança da penalidade máxima, Jadson bateu no canto direito e abriu o marcador no Parque.

O clássico começou a ficar disputado, com alguns contatos mais ríspidos entre os atletas dos dois times. O jogo era de poucos lances ofensivos, mas eram perigosos quando aconteciam. O Timão tentou ampliar com Maycon, que tentou finalizar após receber de Jô, mas a defesa verde travou e deu início ao contragolpe. Dudu iniciou jogada e tentou acionar Willian, mas a zaga alvinegra tirou. A pressão seguiu na reta final do primeiro tempo. Os mandantes chegaram em cobrança de escanteio, Thiago Santos e Cássio dividiram na pequena área e Balbuena evitou o empate em seguida.

Foto: Alexandre Schneider|Getty Images

Corinthians sela vitória no contra-ataque

Cuca promoveu modificações no Palmeiras. A entrada de Borja e a troca de posições entre Róger Guedes e Tchê Tchê deixou os donos da casa ainda mais voltados ao campo ofensivo. O time saiu poucos instantes da faixa de ataque, mas seguia o panorama dos 45 minutos iniciais: muita posse de bola, muita pressão, mas poucas finalizações devido à solidez defensiva corintiana.

Do outro lado, o Corinthians jogava pelo contra-ataque, mas as opções de velocidade para ser usado esse recurso não conseguiam se sobressair. O Verde quase chegou ao empate com Willian. Balbuena afastou parcialmente e o centroavante tentou finalizar de voleio. Assustou, mas não conseguiu o empate. A resposta alvinegra foi fatal. Aos 20 minutos, Guilherme Arana iniciou jogada perto do meio de campo ao tocar para Romero. O paraguaio deu lançamento por alto espetacular e deixou o lateral-esquerdo livre para aumentar a vantagem do Timão.

Na parte final, o Palmeiras buscou uma reação a todo o custo. Mais na base da emoção do que na organização, o time verde buscava espaços para atacar, nem que fosse de longa distância. O Timão, por outro lado, cadenciava o jogo, fechava ainda mais as brechas e o setor defensivo. A preocupação era anular as chegadas palmeirenses para manter tranquilidade na reta final. Estratégia mantida com eficiência, o Corinthians permanece invicto nos clássicos disputados em 2017.