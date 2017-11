Vendas do gramado da Arena Corinthians iniciam hoje; saiba como comprar

Gramado da Arena Corinthians poderá ser adquirido pelos torcedores (Foto: Divulgação/Agência Corinthians)

Desde a inauguração da Arena Corinthians, foram disputados 122 jogos oficiais do Timão, além de partidas de grandes competições como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Após três anos e meio de utilização, o gramado do estádio será trocado para a próxima temporada. Com isso, o pedaço da grama será comercializado para os interessados que quiserem ter uma recordação.

As vendas iniciam nesta quarta-feira (29), às 18h, pelo site: http://www.grandesmomentos.com.br. Estarão disponíveis até o dia 10 de dezembro ou enquanto durarem os estoques.

Para quem quiser comprar, terão duas opções. A primeira versão é mais simples e custa R$ 49, trazendo o pedaço da grama em um bowl com a imagem de um dos mosaicos do estádio. Já a opção mais requisitada para os colecionadores denominada versão "Premium" custa R$ 89, nela tem o pedaço da grama no bowl e também um suporte especial em madeira, com o desenho da Arena Corinthians e a inscrição das competições mais importantes já disputadas em Itaquera.

Ambas versões serão acompanhadas por um livreto com instruções para manutenção do gramado. Quem adquirir o produto pelo site (http://www.grandesmomentos.com.br) deverá retirar os produtos no portão A da Arena Corinthians entre os dias 6 e 10 de dezembro.