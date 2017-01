Tinga vê elenco do Cruzeiro capaz de brigar por títulos em 2017: "Podem me cobrar em dezembro"

Google Plus

Tinga foi o primeiro membro da diretoria do Cruzeiro a conceder entrevista coletiva (Foto: Matheus Adler/VAVEL Brasil)

O Cruzeiro deu início aos preparativos para a temporada 2017 na tarde desta segunda-feira (9), na Toca da Raposa II. Porém, antes de a imprensa ter o primeiro contato com os jogadores no campo de treino, o novo gerente de futebol do clube, Tinga, deu o pontapé inicial às coletivas.

Confiante em suas palavras, o ex-jogador afirmou que a diretoria celeste foi precisa na janela de transferências e garantiu que o atual elenco é capaz de conquistar títulos nesta temporada.

“O Cruzeiro foi pontual [no mercado de transferências]. Buscou aquilo que necessitava, dentro das características e do DNA do clube. Em todas as conquistas o Cruzeiro teve um perfil de jogadores vencedores”, disse. “Todos esses jogadores que chegaram tiveram propostas de outros clubes”, acrescentou.

Tinga está confiante no plantel celeste em 2017(Foto: Matheus Adler/VAVEL Brasil)

A expectativa da torcida estrelada aumentou consideravelmente com a contratação do meia Thiago Neves, por enquanto a última cartada da cúpula mineira. Questionado sobre o atleta, que ficou três anos atuando longe do Brasil, Tinga não poupou elogios.

“O Thiago, por ser a última contratação, decidiu estar no Cruzeiro. Ele quis está aqui. A qualidade que ele pode acrescentar ao nosso time é inegável. Tem um perfil de vencedor. Vamos fazer de tudo para que ele possa render o seu melhor”, enalteceu.

Além de Thiago Neves, o Cruzeiro assinou também com o zagueiro Luis Caicedo, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa e o volante Hudson. Para Tinga, o elenco à disposição do técnico Mano Menezes é capaz de brigar por taças em 2017.

“A gente tem um trabalho que é bem definido. O Cruzeiro é um time completo em todas as fases. Acredito muito no plantel que a gente tem, e isso é de coração. Acredito que esse grupo que a gente tem pode dar muitas alegrias ao Cruzeiro. Podem me cobrar em dezembro”, assegurou o cartola, que não descartou a chegada de mais reforços.

“É natural que um clube como o Cruzeiro esteja disposto a acrescentar mais qualidade ao seu plantel. Hoje, eu vejo nosso grupo em condição de brigar por qualquer campeonato”, concluiu.