Gilvan mantém indefinição sobre diretor de futebol e descarta Moreno: "Esperamos muito"

Gilvan Tavares garante que Cruzeiro enviou proposta oficial a Marcelo Moreno antes do início de dezembro (Foto: Isabelly Morais / VAVEL Brasil)

Antes das apresentações oficiais do lateral-esquerdo Diogo Barbosa e do volante Hudson, nesta quinta-feira (12), o presidente do Cruzeiro Gilvan de Pinho Tavares assumiu o microfone da sala de imprensa da Toca da Raposa II. O nome do atacante Marcelo Moreno foi lembrado mais uma vez pela imprensa.

No entanto, Gilvan Tavares descartou a vinda do boliviano. O presidente celeste justificou a desistência em função da demora da resposta do atacante, uma vez que a proposta celeste foi feita no início de dezembro. Moreno está sem clube desde o fim do ano passado, quando seu contrato com o Changchun Yatai-CHN expirou.

"Esperamos muito pelo Marcelo Moreno. Acho que agora nosso grupo está completo. A gente queria enxugar um pouco o número de atletas, ainda temos atletas remanescentes que ainda deixarão o grupo, coisa que está a critério do nosso treinador. Ele quer um grupo que não ultrapasse 30 atletas. Não estamos mais aguardando o Marcelo Moreno", garantiu Gilvan.

Com número de atletas no limite, contratação de Marcelo Moreno está descartada pelo presidente Gilvan (Foto: Marcelo Zambrana/Lightpress)

Outra questão pendente no Cruzeiro é sobre o cargo de diretor de futebol, vago desde que Thiago Scuro pediu demissão em dezembro. Klauss Câmara, diretor das categorias de base da Raposa, é o mais cotado para assumir o posto nos profissionais. A definição, no entanto, sairá após o retorno do vice-presidente de futebol celeste, Bruno Vicintin, que está viajando para os Estados Unidos.

"O vice-presidente de futebol está viajando, está me ajudando muito, cuidando de industrias deles, mas a gente tem contato toda hora. Estou esperando ele voltar para tomar a definição sobre isso. O Klauss tem me ajudado muito, não só na questão do Thiago Neves. A solução do problema com o Palmeiras, a negociação. Foi ele que me ajudou a fazer a negociação com muita competência", disse o presidente.

Klauss Câmara chegou ao Cruzeiro em 2014 para ocupar o cargo de diretor das divisões de base do clube (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

A negociação com o Palmeiras que Gilvan citou foi em relação à venda dos 40% dos direitos econômicos que a Raposa mantinha sobre o lateral-direito Fabiano. Além disso o clube celeste emprestou o atacante Willian para a equipe alviverde até o fim do ano. Assim, o meio-campo Robinho ficará na Toca da Raposa II, sem possibilidade de deixar a equipe no decorrer da temporada.

"A gente poder negociar um atleta do nível do Robinho sem ter necessidade de abrir o caixa, de fazer dívida, débito, foi uma boa negociação. Tanto para o Cruzeiro como o Palmeiras, que levou um jogador muito útil. Vendemos o Fabiano e o Robinho ficando com o empréstimo do Willian ao Palmeiras", concluiu.

Caicedo e Thiago Neves

Gilvan de Pinho Tavares também falou sobre as situações do zagueiro Luis Caicedo e do meio-campo Thiago Neves. O primeiro, que se reapresentou normalmente com o grupo na última segunda-feira (9), está resolvendo trâmites burocráticos em relação ao visto de trabalho. Assim que solucionar o caso, será apresentado oficialmente pela Raposa.

Em relação ao Thiago Neves, o presidente celeste afirmou que, possivelmente, o meio-campo irá desembarcar em Belo Horizonte na manhã da próxima segunda (16). O jogador ainda acerta os últimos detalhes de sua mudança dos Emirados Árabes para o Brasil.