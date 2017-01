Com Diogo Barbosa, Mano Menezes sinaliza titulares do Cruzeiro pela primeira vez em 2017

Mano Menezes começa a fazer o esboço do time para o começo de 2017 (Foto: Washington Alves / Light Press)

O torcedor do Cruzeiro teve que esperar pouco mais de uma semana após a reapresentação do time para ver a possível "cara" da equipe titular nesse início de 2017. Nesta terça-feira (17), o técnico Mano Menezes comandou um trabalho coletivo, na Toca da Raposa II, no qual o posicionamento dos jogadores foi o principal foco do treinador.

A base da equipe titular foi praticamente a mesma que terminou 2016, porém, com uma diferença: saiu Edimar e entrou Diogo Barbosa, um dos quatro reforços do Cruzeiro para a temporada. Este, inclusive, foi a única contratação a ser utilizada na equipe principal, que contou com: Rafael; Ezequiel, Léo, Manoel e Diogo Barbosa; Henrique e Ariel Cabral; Robinho, Arrascaeta e Rafinha; Rafael Sobis.

Diogo Barbosa deve assumir lateral esquerda nesta temporada (Foto: Washington Alves/Light Press)

Mano Menezes parava a atividade a todo instante para orientar os jogadores em lances específicos de posicionamento. O treinador cobrou compactação de todas as linhas. A equipe reserva entrou em campo com: Rafael; Mayke, Murilo, Edimar e Bryan; Hudson e Lucas Romero; Raniel, Marcos Vinícius e Alisson; Ramón Ábila. Lesionados, o goleiro Fábio, o zagueiro Dedé e o atacante Judivan fizeram trabalhos à parte em outro campo.

Enquanto isso, o zagueiro Caicedo e o meio-campo Thiago Neves ficaram na academia. Apesar de não ter aparecido no gramado da Toca II, Thiago não deve demorar a estrear pelo Cruzeiro, uma vez que estava treinando sob os cuidados de um profissional particular durante o período afastado do Al Jazira, dos Emirados Árabes. Assim, o meia deverá estar presente na estreia da Raposa no Campeonato Mineiro, contra o Villa Nova, no dia 29, no Mineirão.

Araxá confirma jogo-treino com Cruzeiro

A diretoria do Araxá anunciou, nesta terça-feira, quatro jogos preparatórios que irão anteceder a disputa do Módulo II do Campeonato Mineiro. Um dos jogos-treino será contra o Cruzeiro, no domingo (22), às 17h, na Toca da Raposa II.

A diretoria celeste confirma a realização da partida e a comissão técnica estuda marcar um jogo-treino na quinta-feira (19). A confirmação do duelo e o adversário serão detalhados nesta quarta (18). O confronto contra o Araxá marca o encerramento do regime de concentração integral para os atletas do Cruzeiro.