Aptos contra o Avaí: Arrascaeta e Manoel são novidades para os próximos jogos do Cruzeiro

Embora tenham treinado normalmente, Manoel e Arrascaeta não foram relacionados para a partida desta quinta-feira (Foto: Alisson Guimarães/Cruzeiro)

Baixas no departamento médico do Cruzeiro e em breve reforços para os selecionáveis de Mano Menezes. Essa foi a boa notícia no treino desta quarta-feira (19) da Raposa, último da preparação da equipe para a partida diante do Fluminense. O duelo com os cariocas acontece nesta quinta (20), às 19h30, no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita-RJ, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017.

Em campo, Mano contou com a volta do zagueiro Manoel, do meio-campista Arrascaeta e do atacante Raniel. Os atletas foram liberados pelo departamento médico celeste e realizaram a primeira atividade com bola junto aos demais jogadores.

Entretanto, apenas Raniel foi relacionado para o compromisso desta quinta, contra o tricolor carioca. Manoel e Arrascaeta, não relacionados, juntam-se à delegação no Rio de Janeiro e viajam para Florianópolis, onde a Raposa joga contra o Avaí, no domingo (23), às 16h, na Ressacada, pela 16ª rodada da competição nacional.

Como o Cruzeiro tem duas rodadas seguidas longe de Belo Horizonte, a equipe só retorna à capital mineira após a partida em Santa Catarina. Mano Menezes explicou a escolha pela ausência de Arrascaeta e Manoel na primeira partida. "Fizemos um planejamento para os dois jogos, que inclui o acréscimo de três jogadores na segunda parte da viagem. Um que está fora por suspensão, que é o Sóbis, e dois que estão voltando agora, que são Manoel e Arrascaeta”, disse.

A volta desses dois está condicionada ao plano feito pelo comandante, que ainda vai avaliar um possível retorno às partidas oficiais já para o próximo domingo. “Se a semana transcorrer normal dentro daquilo que pensamos, os três se juntam à delegação no Rio de Janeiro na quinta à noite, treinam na sexta-feira já no Rio. Depois, faremos um treino no sábado em Florianópolis e tomaremos as decisões que precisamos tomar. Mas, uma coisa de cada vez", completou.