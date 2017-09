Ariel Cabral comemora primeiro título pelo Cruzeiro e projeta retorno ainda em 2017

Volante não entrou em campo por estar lesionado (Foto: Isabelly Morais/VAVEL Brasil)

É campeão! O Cruzeiro levou a taça da Copa do Brasil para casa nesta quarta-feira, 27, em um jogo tenso contra o Flamengo, decidido nos pênaltis. Para os torcedores cruzeirenses, não foi fácil manter a calma. O volante Ariel Cabral, lesionado, concorda.

Lesionado, o argentino assistiu à vitória da Raposa longe das quatro linhas. Ariel Cabral sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e está no processo final de recuperação da lesão.

“Nervoso. Nervoso, porque quando a gente está fora fica nervoso, muito ansioso e querendo ajudar. Mas apoiando muito os companheiros, todo mundo”, disse o gringo.

Ainda sobre ter ficado do lado de fora da decisão, Cabral falou qual a sensação de ter levantado o primeiro título com a camisa do Cruzeiro. Ele está no clube mineiro desde 2015.

”É importante e feliz. Estamos felizes por ter conseguido o objetivo e por terem acreditado em nós. E o que vai acontecer daqui para frente é que esse time, esse grupo, tem muita coisa para dar. Isso vai continuar dando certo”, comentou o jogador.

Sobre seu estado físico, Ariel afirmou estar bem e querendo voltar a jogar. ”Estou bem, [a contusão] está evoluindo muito bem e a gente acredita que antes do final do ano dê para voltar a jogar”, finalizou.