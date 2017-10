Zagueiro Digão garante boa recepção a novo dirigente do Cruzeiro: "Vem para somar"

Digão vai trabalhar com Dijan em 2018 (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

A nova diretoria do Cruzeiro segue trabalhando forte para a próxima temporada. Depois da chegada de Itair Machado e saídas de Bruno Vincintin e Tinga, o novo presidente da Raposa, Wagner Pires de Sá, confirmou Marcelo Dijan como novo integrante do departamento de futebol do clube.

O zagueiro Digão comentou sobre a chegada de Marcelo Dijan. Para ele, o cartola será será bem recebido pelo grupo cruzeirense. “Marcelo é um cara que todo mundo conhece. Vem para somar, ser feliz. Tenho certeza que o grupo o receberá de braços abertos”, assegurou Digão.

Marcelo Dijan já foi zagueiro e atuou pelo Cruzeiro entre 1997 e 2001. Participou de 181 partidas, com cinco gols marcados e conquistou os títulos da Recopa Sul-Americana e Campeonato Mineiro em 1998, além de participar da campanha que rendeu o terceiro título da Copa do Brasil, em 2000. Depois disso, foi empresário de jogadores e atualmente trabalhava como representante no Lyon, time do campeonato francês.

O ex-zagueiro vinha conversando com a nova gestão do Cruzeiro há algumas semanas, mas só foi oficializado nesta semana. De acordo com Wagner Pires de Sá, o novo integrante ainda não tem um cargo definido na diretoria. “Ainda não definimos o nome do cargo, mas o Marcelo Djian vai trabalhar com a comissão técnica e a diretoria”, afirmou o manda-chuva.

Arrascaeta

Outro jogador que comentou as mudanças na nova diretoria foi o uruguaio Arrascaeta, que voltou à delegação cruzeirense após servir o Uruguai pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

“Cheguei há poucos dias, não tive a possibilidade de conversar sobre esse tema. Precisamos focar no que tem que fazer dentro de campo. Fora, isso tem que ocupar a diretoria”, explicou o gringo.