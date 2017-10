Coritiba x Cruzeiro AO VIVO hoje pela final do Campeonato Brasileiro Sub-20

INCIDENCIAS: Jogo válido pela grande decisão do Campeonato Brasileiro Sub-20, a ser realizado no Couto Pereira, às 16h30 do dia 20 de outubro.

CAMPANHA DO CORITIBA!



Primeira fase

28/06 - Coritiba 1x0 Flamengo

13/07 - Corinthians 0x1 Coritiba

19/07 - Coritiba 3x1 Grêmio

03/08 - Goiás 3x3 Coritiba



Segunda fase

17/08 - Botafogo 2x2 Coritiba

23/09 - Coritiba 4x1 Grêmio

30/08 - Atlético-PR 1x0 Coritiba

06/09 - Coritiba 1x0 Atlético-PR

13/09 - Grêmio 0x2 Coritiba

20/09 - Botafogo 1x2 Coritiba



Semifinal

27/09 - Coritiba 0x0 Vasco

03/10 - São Paulo 0x2 Coritiba



Final

12/10 – Cruzeiro 1 x 1 Coritiba

20/10 – Coritiba x Cruzeiro

CAMPANHA DO CRUZEIRO!

Confira abaixo como foi a trajetória do clube mineiro até a grande decisão.



Primeira fase

28/06 – Cruzeiro 0 x 1 Palmeiras

20/07 – Vitória 2 x 2 Cruzeiro – gols: Jonata (2)

26/07 – Cruzeiro 1 x 0 Atlético-PR – gol: Vander

03/08 – Vasco 2 x 3 Cruzeiro – gols: Márcio, Marcelo e Thonny Anderson



Segunda fase

16/08 – Cruzeiro 1 x 0 São Paulo – gol: Jonata

24/08 – Chapecoense 0 x 3 Cruzeiro – gols: Nickson (2) e Thonny Anderson

30/08 – Fluminense 1 x 1 Cruzeiro – gol: Lucas Soares

06/09 – Cruzeiro 1 x 1 Fluminense – gol: Jonata

13/09 – Cruzeiro 1 x 0 Chapecoense – gol: Thonny Anderson

20/09 – São Paulo 2 x 0 Cruzeiro



Semifinal

28/09 – Cruzeiro 0 x 0 Atlético-PR

04/10 – Atlético-PR 1 x 1 Cruzeiro – gol: Marcelo



Final

12/10 – Cruzeiro 1 x 1 Coritiba

20/10 – Coritiba x Cruzeiro

EQUILÍBRIO!

Na partida de ida, realizada na Arena Independência, em Bello Horizonte, as equipes empataram em 1 a 1, com gol de Marcelo para a Raposa e Thalisson para o Coxa.

Boa tarde, torcedor! A partir de 16h30, Coritiba e Cruzeiro fazem a grande decisão do Campeonato Brasileiro Sub-20, no estádio Couto Pereira, no Paraná. Você vai acompanhar tudo com a VAVEL Brasil. Fique conosco!