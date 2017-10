Com suspensão de Lucas Romero, Mano Menezes confirma Lucas Silva contra Atlético-PR

Lucas Silva vai ganhar a vaga de Lucas Romero (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

O empate em 2 a 2 com o Palmeiras, na noite dessa segunda (30), ainda está fresco na cabeça do Cruzeiro. No entanto, a equipe celeste já sabe que não poderá contar, na próxima rodada, com uma das peças que esteve em São Paulo: o volante Lucas Romero levou o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão contra o Atlético-PR.

Na coletiva após o duelo com o Palmeiras, o técnico Mano Menezes confirmou o substituto do argentino. Contra o Furacão, Lucas Silva deve fazer par com Henrique no meio-campo celeste. O comandante da Raposa ainda elogiou o retorno de Romero à sua posição de ofício, uma vez que o volante foi muito utilizado na lateral direita da equipe em 2017. O argentino substituiu o lesionado Hudson.

"Vai estar Lucas lá, tenho plena confiança nele. É um jogador que, em vários momentos, jogou e deu conta do recado. Hoje entrou num momento difícil, sustentou bem o meio-campo. A função que é dele é a de volante no lugar do Romero ou do Henrique. Feliz com retorno de Romero, que dá dinâmica para a equipe, luta muito, e o time precisa muito disso nessa reta final", comentou.

Esta será a 17ª partida de Lucas Silva como titular em 2017, tendo participado de 32 confrontos da equipe este ano. Com Lucas entre os 11 iniciais, o Cruzeiro venceu sete jogos, empatou seis e perdeu três.

Para domingo, quando o Cruzeiro recebe o Atlético-PR, Mano terá ainda o volante Nonoca entre as opções. O experiente Arial Cabral está retornando de lesão, enquanto Hudson sofreu uma lesão grau quatro no adutor da coxa direita e só voltará no ano que vem. O treinador da Raposa pode ainda relacionar o garoto Vander, da base, que outrora apareceu na lista de relacionados do gaúcho.

Outro jogador pode ficar de fora da partida contra o Furacão. O zagueiro Murilo deixou o duelo dessa segunda com dores no joelho esquerdo e será avaliado nesta terça. Se ficar indisponível, Mano deve começar com Manoel e Digão, que substituiu Murilo no decorrer da partida contra o Palmeiras. O defensor Léo, com dores nas panturrilhas, segue como baixa.