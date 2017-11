Para melhorar finanças, Cruzeiro vai atrás de novo diretor financeiro

Visando melhorar as finanças, Cruzeiro vai atrás de novo diretor financeiro

A nova diretoria do Cruzeiro segue trabalhando nos bastidores para a próxima temporada. O presidente Wagner Pires de Sá deve anunciar, em breve, o novo diretor financeiro do clube. O nome mais cotado para assumir o cargo é do profissional Divino Alves de Lima, que atualmente trabalha no BMG.

Divino Alves possui mais de 30 anos de experiência na área financeira e, por ter bom relacionamento com Itair Machado, foi escolhido como homem de confiança nas finanças do clube. Apesar de não ser oficial, a expectativa é que a negociação seja concretizada nas próximas semanas.

O Cruzeiro passa por um momento de crise na área financeira. Recentemente, foi divulgado que o clube possui uma dívida de R$50 milhões na FIFA, além de salários atrasados. Com isso, Wagner Pires de Sá e Itair Machado vêm promovendo várias mudanças na diretoria cruzeirense.