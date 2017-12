Cruzeiro segue monitorando situação do lateral Rafinha, do Bayern

Rafinha é titular do Bayern na Bundesliga (Foto: Boris Streubel/Getty Images)

A nova diretoria do Cruzeiro segue trabalhando para a próxima temporada. O lateral-direito Rafinha, do Bayern de Munique, é um dos alvos para 2018. O jogador, de 32 anos, atua no exterior há 13 anos e disse recentemente, ao Esporte Interativo, que deseja voltar ao Brasil.

O jogador viria para ocupar uma vaga na qual a Raposa enfrentou dificuldades em 2017: a lateral direita. A equipe contou com vários jogadores atuando na posição, mas nenhum chegou a ser unanimidade.

Rafinha terá uma reunião com a diretoria do clube alemão na próxima semana, na qual tentará se desligar do clube. Entretanto, a ideia inicial dos dirigentes alemães é oferecer uma proposta para renovar o contrato do atleta.

“Vou conversar com o Bayern para saber qual o plano deles. Eles têm uma proposta para renovar o contrato, foi só falado, não tem nada no papel. E, depois desta reunião, vou decidir o futuro, pensar em mim, já tenho 32 anos e vou decidir o que quero para a próxima temporada”, disse Rafinha.

Especula-se que além do clube mineiro, equipes como Palmeiras, Flamengo e São Paulo também sondaram a situação do jogador.

“Lincoln me representa no Brasil e sabe das situações, tem que ter paciência. Faz sete anos que estou aqui e definir tudo em um mês é complicado, então não é fácil. Eu tenho minha vida toda na Alemanha, são 13 anos que estou aqui, mas claro que é meu desejo voltar ao Brasil, ficar perto da minha família, dos meus filhos, da minha mãe, já estou há muito tempo longe de casa, mas estou amadurecendo esta ideia, a vontade de jogar no Brasil existe, e espero que, se não for agora, que seja em breve”, o defensor.

Rafinha já fez 15 partidas na temporada 2017/18, atuando em todas as competições disputadas pelo Bayern – ele é titular do time na Bundesliga, a liga alemã. O jogador, que ainda sonha em disputar a Copa do Mundo no ano que vem, também acumula passagens pelo Schalke 04 e Genoa.